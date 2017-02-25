Uber, Waymo’nun iddiaları yalanladı

Uber, Google’ın ana şirketi Alphabet’e ait sürücüsüz araç geliştiricisi Waymo’nun ticari sırlarını çaldığına yönelik iddiaları yalanladı.

“Rekabette öne çıkmak için yapılmış temelsiz bir iddia” şeklinde yorumladıkları Waymo iddialarına karşı Uber, kendilerini mahkemede azimle savunacaklarını dile getirdi. Google’ın sürücüsüz araçlar için açtığı Waymo adlı yeni şirket, Uber’e dava açmış ve bilgisayar destekli sürüşü mümkün kılan temel teknolojilerden birinin tasarımını çaldıklarını öne sürmüştü.

Davanın detaylarına göre, Uber kendi otonom aracı için geliştirdiği LiDAR sisteminde, Waymo’ya ait olan teknolojinin özel tasarımlarını kullanıyor. Işık Algılama ve Menzilleme anlamını taşıyan LiDAR teknolojileri, sürücüsüz otomobillerin etraflarındaki objeleri eş zamanlı olarak haritalandırmasını sağlıyor ve hayati önem taşıyor.

Waymo, kendi LiDAR sistemini altı yıldan uzun bir sürede geliştirdiğini dile getiriyor. Ancak iddiaya göre Uber, çok kısa bir sürede farkı kapatmış görünüyor. Uber’e bu hızı sağlayan ise, eski bir Waymo çalışanı Anthony Levandowski tarafından kurulan Otto adlı bir girişimi satın almak olmuş.

İddialara göre Levandowski, Waymo’dan ayrılmadan önce 14 binin üzerinde yüksek gizlilikte tasarım dosyasını bilgisayarına indirmiş ve daha sonra bu dosyalara Uber’in kendi LiDAR sistemini kurmasında kullanılmış. Mahkeme dosyasında diğer eski Waymo çalışanlarının da aynı suçu işleyerek hassas bilgiyi şirketten çalıp, Uber ve Otto’ya katıldıkları dile getiriliyor.

Uber ise Waymo ile mahkemede kozlarını paylaşırken, sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde çalışmaya devam edeceğini ifade ediyor.