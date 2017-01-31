Twitter’dan trollere karşı yeni önlem

Yeni özelliklere sahip sürümler gelecek haftaya kadar yayınlanacak.

Twitter yaptığı resmi bir açıklama ile bazı yeni özellikleri devreye alacağını ve bu özelliklerin Twitter üzerindeki taciz olaylarını engellemeye yönelik olduğunu duyurdu.

Şirketin CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada; “Yeni özellikler gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve tümüyle yeni bir yaklaşım ile tacizi önlemeyi sağlıyor” dedi ve bu özelliklerin çok yakında kullanıma sunulacağını belirtti.

Yeni özellikler kullanıcıların engelleme ve sessize alma seçenekleri yanı sıra tacizci kişilerin yeni hesaplar oluşturmasını da engelleyeceğine dair bazı bilgiler var. Ancak henüz tüm özellikler hakkında kesin bir bilgi verilmiş değil.

Twitter için taciz önemli bir problem zira uzun süredir yeni kullanıcı kazanamayan platform her geçen gün taciz sebepleri ile mevcut kullanıcılarını da kaybetmeye devam ediyor.

Yeni çözümün gerçek zamanlı çalışmacağı dikkate alınırsa makine öğrenmesi gibi bir takım yapay zeka teknikleri kullanıldığını düşünebiliriz ancak bunları güncellemeler geldikten sonra daha iyi görüp yorumlayabileceğiz.