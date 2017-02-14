Twitter yeni güncellemede geri adım attı

Şirket kullanıcılardan gelen şikayetler yüzünden son güncellemeyi geri çekti.

Twitter geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak popüler sosyal medya platformu üzerindeki trolleri ve tacizleri engellemek için bir dizi önlem alacağını açıklamıştı. Henüz bu uygulamalar devreye girmedi ancak şirket farklı bir uygulamayı devreye sokmuştu ki gelen şikaytler nedeniyle sadece birkaç saat sonra bu güncellemeyi geri çekti.

Yeni güncelleme kullanıcıların rahatsız olmaması için bir listeye eklendiklerinde kendilerine haber veren mekanzimanın çalışma şeklini sadeleştirme yönünde oldu. Öte yandan pek çok kullanıcı bunun anlamsız olduğunu zira bir listeye eklendiklerinde bunu bilmek istediklerini açıkladı.

Bazı twitter kullanıcıları doğru yaklaşımın kullanıcıların kendilerini listeden çıkartabilmesi veya bunu yapan kişiyi engellemesi olduğunu söylerken bazıları da listelere eklenmelerinin önüne geçecek bir ayarın yeterli olacağını ifade etti.

Twitter’da mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Ed Ho bu hareketi “yanlış adım” olarak açıkladı ve Twitter’ın değişikliği tersine çevirdiğini söyledi. Öte yandan şirketin CEO’su Jack Dorsey: “yaptığımız hatalardan öğreniyor ve bunları düzeltiyoruz” dedi.

Attığı her adımda işleri biraz daha karıştıran Twitter için işler ne zaman yoluna girecek veya girecek mi? Birlikte göreceğiz.