Twitter önemli haberleri bildiriyor

Twitter her geçen gün sosyal medya platformu olmaktan uzaklaşıyor.

Twitter için son bir kaç yıldır işler iyi gitmiyor. Kullanıcı sayısı 350 milyon civarında takılı kalan, büyüyeme sorunları yaşayan, gelir kanalları oluşturamadığı için sürekli zarar açıklayan şirketin hisse senedi değerleri de sürekli düşüyor. Özellikle genç kullanıcıların Snapchat ve Instagram gibi mecralara geçmiş olması Twitter’a kan kaybettiren önemli sebepler.

Geçtiğimiz yıl içinde uygulama mağzalarında Twitter kategorisi sosyal medya olmaktan çıkartılıp haberler olarak değiştirilmişti. O dönemde Twitter’ın kendisini bir sosyal medya değil ancak bir haber aracı olarak konumlandırdığına dair tartışmalar yapılmıştı. Twitter en son attığı adım ile bu düşünceleri iyice pekiştirdi.

Twitter Almaya’da yaşanan tır saldırısı sonrasında bazı kullancılarına bildirim göndererek bu haberi iletti ve ileti tıklandığında gelişmeler ile farklı tweetlerin görüntülendiği Twitter Moments akışı sundu. Şirket benzer bir uygulamayı geçen ay Fidel Castro öldüğünde de yapmıştı. Bu mesajlardan birisini paylaşan twitter kullanıcısının paylaşımını aşağıda görebilirsiniz.

.@twitter with a push alert that links to their moment on the Berlin Christmas market crash pic.twitter.com/FfutHxCnaQ

— Brianna Sacks (@bri_sacks) December 19, 2016