Twitch, canlı izlediğiniz oyunları satmaya başlayacak

Popüler canlı video oyun yayını sitesi Twitch, Steam ve GOG’a rakip oluyor.

Hafta başında yapılan duyuruya göre Twitch izleyicileri yakında izledikleri oyunu veya oyun içi içeriğini doğrudan satın alabilecekler. Bahar aylarında yayınlanması planlanan özellik, izleyicilerin ekranında “Şimdi satın al” tuşu şeklinde belirecek. Örneğin biri Tom Clancy’s The Division oynanışını izlerken, videonun hemen altındaki bir tuş ile satın almayı gerçekleştirebilecek.

Twitch ilk aşamada hangi oyunların bu şekilde satın alınabileceğini açıklamadı. Ancak şirket iş ortakları arasında Ubisoft,Telltale Games, 11Bit, Blue Mammoth Games, Campo Santo, Devolver Digital, Digital Extremes, Double Fine Games, Fred Wood, Gambitious, Hi Rez Studios, iNK Stories, Jackbox Games, Paradox Interactive, Proletariat, Raw Fury, tinyBuild, Trion Worlds, Versus Evil ve Vlambeer’i saydı.

Yapılacak satışlar sadece şirkete fayda sağlamayacak. Partner Programı çerçevesinde yayıncılar da kendi kanalları üzerinden gerçekleşen her satıştan yüzde 5 pay alacak. Satın almaların tamamlanması için bir Amazon hesabı gerekecek, ancak oyunlar doğrudan Twitch üzerinden indirilecek ve izleyiciler herhangi bir Amazon arayüzüyle karşılaşmayacaklar.

Twitch elbette satın almaları teşvik etmek için kendi kozlarını hazırlamış durumda. 4,99 dolar ve üstü yapılan her türlü alım ile birlikte bir Twitch Crate hediye gelecek. Rastgele oluşturulan bu kutuda, oyunlara ait dijital eklentiler ya da aksesuarlar yer alacak. Twitch’in sahibi olan Amazon için bu adımın gayet mantıklı olduğunu söylemek mümkün. Neticede oyuncuların büyük çoğunluğu para vermeden önce Twitch üzerinde oynanış videolarını izliyor.