Trollere ve tacize karşı Twitter’dan üç önlem geliyor

Twitter birisi büyük diğer ikisi küçük üç uygulamayı devreye alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın tacize karşı bazı önlem hazırlıkları içinde olduğunu paylaşmıştık. Bu önlemlerin detayları belli oldu.

Twitter’da yumurta tabir edilen ve genellikle kimliği belirsiz kullanıcıların ürettiği nefret ve taciz, bazı yüksek profilli kullanıcıların aktif kalmalarını imkansız hale getirerek platformu perişan etmeye devam ediyor. Bu hafta Twitter bu durumu engelleme çabalarını hızlandırmak için üç değişiklik yapıyor ve büyük bir fark yaratabilir.

Twitter artık suçluları (hesapları kalıcı olarak yasaklanmış olan kişileri) tespit edecek ve yeni hesaplar oluşturmalarını engelleyecek. Başkalarını terörize etmek için hesaplar arasında dolaşan troller artık bunu yapamayacaklar. Bu en önemli adım.

Twitter ayrıca, potansiyel olarak rahatsız edici tweet’ler görmeyeceğiniz “güvenli bir arama” aracı oluşturuyor. Arama sonuçları artık sessiz hale getirdiğiniz veya engellediğiniz hesaplardan tweet’leri göstermiyor.

Birkaç hafta içinde Twitter, “potansiyel olarak kötü niyetli veya düşük kaliteli” yanıtları gizleyecek bir özelliği de kullanıma sunmaya başlayacak; dolayısıyla bir tweet’i tıkladığınızda bu tarz tweet’ler görünmeyecek. Ancak sayfasının alt kısmındaki “daha az alakalı cevapları göster” seçeneğini seçerseniz bunlara yine de ulaşabileceksiniz ancak ilk bakışta gizlenecekler.

Şirket yayınladığı bir açıklamada: “Zamanla ürün değişiklikleri yapmaya devam edeceğiz; bazı değişiklikler görünür olacak ve az da olsa mutlaka ilerleme kaydedilecektir. Her değişiklikle, insanların hissedebileceği önemli bir etkiye ulaşana kadar öğrenip, bunları yineleyerek, bu hızda hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tekrarlanan suçları kalıcı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bu adımlar Twitter’ı daha iyi bir yer haline getirme yönünde önemli bir adım olacak. Buna rağmen şirket bu planı nasıl uygulayacağını tam olarak açıklamış değil.