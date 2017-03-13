Touch Bar dostu ikinci nesil uygulamalara hazır olun

Apple’ın yeni nesil MacBook Pro modelleriyle birlikte gelen Touch Bar’ın yetenekleri genişlemeye devam ediyor.

VentureBeat’in haberine göre; Adobe, Google ve Microsoft gibi büyük yazılım şirketlerinin sıklıkla kullanılan uygulamaları üzerinde değişiklik yaparak MacBook Pro Touch Bar için özel destek vermeye başladılar. Bazı bağımsız geliştiriciler de bu değişiklik furyasına ayak uydurdu. Yine de yeni modellerin piyasaya sürülmesinden beş ay geçmesine rağmen oldukça fazla sayıda Touch Bar özelliği bulundurmayan uygulama mevcut.

Bu durum yakında değişecek. Çoğu uygulama geliştiricisi, mevcut web uygulamalarında Electron isimli açık kaynak yazılımını tercih ediyor. Geçtiğimiz hafta Electron’dan sorumlu olan ekip, yayınlamış olduğu beta ile sunduğu yeni özellikler arasında uygulamalara Touch Bar işlevlerini ekleme özelliği sunuyor.

Yeni Touch Bar uygulama programlama arayüzü ile düğmeler, etiketler, renk tercihleri ve daha bir çok seçeneği uygulamalara eklemek gayet kolaylaşıyor. Bu elementler dinamik olarak güncellenebiliyor.

Pek yakında aralarında Basecamp 3, Slack, Tidal, WordPress.com’un da bulunduğu 300’den fazla uygulamada Touch Bar özelliğini kullanabileceksiniz.