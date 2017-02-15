Toshiba bilgisayar pazarından çekilecek mi?

Toshiba sadece bir bilgisayar üreticisi değil, ancak Japon devi bu hafta yaşanan gelişmeleri atlatmak için bilgisayar işi başta olmak üzere çeşitli operasyonları gözden çıkarmak zorunda kalabilir. Salı günü yapılan duyuruyla aynı günde Toshiba yönetim kurulu başkanıyla yolları ayırdı, nükleer santral işinden çıktı, bu işle ilgili 6,2 milyar dolar zarar yazdı ve dördüncü çeyrek bilanço raporunu bir ay ertelemek durumunda kaldı. İki hafta önce şirketin nükleerdeki zararı kapatmak için bellek yongası ve SSD işlerini satmayı planladığı ortaya çıkınca bilanço raporu yerine böyle bir haber pek de sürpriz olmadı.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında ev aletleri iş kolu olan Toshiba Lifestyle’ın yüzde 80 hissesini 450 milyon dolara elden çıkaran Toshiba, bundan hemen önce kendi TV ve bilgisayarlarıyla bağlantı kurabilecek akıllı aygıtlar geliştirmeyi planlıyordu. Nükleer işinden çıkma kararının ise Toshiba’ya daha büyük bir darbe vuracağı tahmin ediliyor. İyi senaryoda bile şirketin daha önce de göz önünde bulundurduğu ihtimallerden olan PC ve dizüstü bilgisayar iş kolunu nakit paraya dönüştürmesi gerekebilir.

Küçülen bilgisayar pazarı, Japon bilgisayar üreticileri için her geçen gün daha çetin bir rekabete sahne oluyor. Sharp’ın 2010 yılında mobil aygıtlara odaklanmak için çıkış yaptığı pazarda Sony de Vaio PC işini bir yatırım şirketine satarak varlığını sonlandırmıştı. Toshiba The Wall Steet Journal haberine göre ilk olarak 2015 yılında PC işini ayırmak için Vaio ve Fujitsu ile görüşmeler yapmış ve sonuç alamamıştı. Geçtiğimiz yıl ise şirket son kullanıcıya yönelik bilgisayar üretiminden vazgeçtiğini duyurmuş ve kurumsal ürünlere yöneleceğini açıklamıştı.