Tim Cook: Göçmenler olmasaydı bu gün Apple da olmazdı!

Donald Trump’ın göçmenler ile alakalı kararına bir cevap da Apple CEO’su Tim Cook’dan geldi.

Son günlerin en çok tartışılan konularından birisi de ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlerle alakalı politikaları ve göreve gelir gelmez yedi müslüman ülke’nin vatandaşlarına karşı uygulamaya koyduğu vize kısıtlaması.

Siyasi ve politik tartışmaları bir kenara koyacak olursak teknoloji dünyasının en önemli liderlerinden birisi olan Apple’ın CEO’su Tim Cook da bu gelişmelere sessiz kalmadı ve bir açıklama yaptı.

Tim Cook doğrudan Donald Trump’ı muhatap almak yerine şirket çalışanlarına bir e-posta göndererek şöyle yazdı; “Eğer göçmenler olmasaydı bu gün Apple diye bir şirket de olmazdı.” Cook e-postasına şöyle devam etti; “Pek çoğunuzdan, yedi müslüman ülkenin vatandaşlarına karşı uygulamaya konulan vize sınırlamasına yönelik politik tutuma dair derin endişelerinizi duymaktayım. Endişelerinizi paylaşıyorum. Bu bizim desteklediğimiz bir politika değildir.”

Tim Cook bu tutumda tek başına da değil. Pek çok ABD merkezli teknoloji şirketi göçmenlere yardım eden kuruluşlara yardım kampanyaları düzenlemeye ve açıkça desteklerini dile getirmeye başladılar.