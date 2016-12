Tesla şarj istasyonlarına ücret tarifesi getiriyor

Bu kararın arkasında şarj istasyonlarını otopark gibi kullananlar var.

Tesla sadece elektrikli otomobiller satmıyor aynı zamanda ABD’nin pek çok bölgesinde merkezi noktalarda şarj istasyonlarına da sahip. Böylece Tesla otomobil kullananlar bu merkezi noktalarda araçlarını şarj edebiliyorlar. Ancak Tesla’nın bir derdi var; bu şarj istasyonlarını otopark gibi kullanan insanlar.

Tesla geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak artık şarj istasyonlarında gereğinden fazla kalan otomobiller için dakika başına 0,40 dolar (yaklaşık 1,5 TL) ücret alacağını açıkladı.

Supercharging Station adı verilen bu şarj istasyonlarında bir aracın tam olarak şarj olması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Tesla istasyona aracını bırakanlara şarj işlemi tamamlanmasına yakın bir mesaj göndererek bilgilendiriyor. Ancak istasyonlara gelen pek çok Tesla otomobil sahibi tüm şarj ünitelerinin dolum işlemi bitmiş kişilerce park amaçlı olarak işgal edildiğini görünce araçlarını şarj edemiyor.

Tesla kurucusu ve CEO’su Elon Musk bir tweet atarak istasyonlarda yapılan bu düzenlemenin sadece istasyonların büyük kısmı doluysa uygulanacağını ve eğer istasyon zaten boş ise müşterilerinin bir park yeri olarak kullanmasında sorun olmadığını da belirtti.

Kısacası Tesla’nın mesajı net; “Adam olun, sorun yok!”

@TeslaMotors We are going to modify this so that people only pay a fee if most bays are occupied. If the site is basically deserted, no problem to park.

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016