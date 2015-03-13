Swarm’a mesajlaşma geldi

Foursquare’in konum bildirme uygulaması Swarm, belki de yıllardır beklenen ve istenen özelliğine kavuştu. Günün ilk saatlerinde yayınlanmaya başlayan güncelleme ile birlikte, Swarm üzerinden artık çevredeki arkadaşlarla mesajlaşmak mümkün olacak. Yeni direkt mesaj sistemiyle, arkadaşlarınızla bire bir veya grup sohbetleri içerisinde konuşabileceksiniz.

Swarm güncellemesiyle gelen bir diğer önemli özellik, Planlar sekmesinin kalkmış olması. Planlar özelliği, kullanıcıların tüm kişilerini yanına çağırmasını sağlayan, faydalı bir özellikti ancak yeni sürümde de benzeri işlevi görmek mümkün. Güncelleme duyurusunda, birkaç şeyin yerini değiştirdik, ekledik çıkardık ifadesiyle belirtilen Planlar değişikliğinin ardından, mesajlaşma özelliği üzerinden tüm arkadaşlara veya takipçilere ulaşıp yanınıza çağırabiliyorsunuz. Yani Planlar’dan pek bir farkı olmasa da, bire birde mesajlaşma özelliğinin Swarm’da çok şeyi değiştireceğini düşünüyoruz.

Bir mesaj gönderdiğiniz zaman, karşıdaki kişi harita üzerinde konumunuzu görüyor, böylece neredeki kimseyle sohbet ettiğini bilmiş oluyor. Ek olarak karşıdaki kişi mesajı okuduğu zaman da okundu bildirimi geliyor. Mesajlaşmanın bir diğer “enteresan” özelliği de Swarm kullanmayan kişilere bile mesaj gönderebilmenizi sağlaması.

Güncelleme ile değişen diğer şeyler arasında check-in yapma tuşunun tam ortaya alınarak, ulaşılması kolay bir hâle getirilmesi ve arkadaşların check-in yaptığı yerler hakkında daha fazla detay sağlanması bulunuyor.