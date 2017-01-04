Surface Pro 4 benzerliği ile şaşırtan Lenovo Miix 720

7. nesil Intel Core i7 ile gelen iddialı Lenovo Miix 720 tanıtıldı.

Lenovo ‘nun CES 2016’da tanıttığı yeni modellerden biri de Miix 720 oldu. Windows 10 tablet, klavye de takılabilir formuyla Surface Pro 4’ten izler taşıyor.

12 inç ekranlı Windows 10 tablet, geniş görüş açısıyla öne çıkıyor. Kutu içeriğindeki klavyesiyle birlikte ABD fiyatının 999 dolardan başlayacağı bildirildi.

Üründe 2880 x 1920 piksellik (QHD+) oldukça iddialı bir ekran bulunuyor. Ayrıca Thunderbolt 3 portuna da sahip, böylelikle çok daha hızlı veri transferlerine imkan tanıdığı ifade ediliyor. Windows Hello desteğiyle gelen model, ayrıca infrared kamerası ile yüzünüzü tarayarak açılıyor.

Diğer öne çıkan özellikleri arasında 7. Nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB PCIe SSD ile Intel HD Graphics 620 bulunuyor. Lenovo’nun yeni Active Pen 2 dokunmatik ekran kalemiyle uyumlu çalışabilen Lenovo Miix 720’nin Windows Ink desteği de mevcut. Ürünün ek olarak dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu da kaydediliyor.

Lenovo yeni modeli ile bir Surface Pro alternatifi sunmuş durumda. Satış fiyatıyla iddialı olan modelin Nisan ayı itibarıyla teknoloji raflarında yer almaya başlayacağı ise aktarılan detaylar arasında. Öte yandan yeni Active Pen 2’nin satışlarına Şubat ayı itibarıyla başlanıyor, belirtilen fiyatlar ise 60 dolar şeklinde.