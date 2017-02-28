Sony Xperia Touch teknolojiye bakışımızı değiştiriyor

Üstelik bu yenilikçi projeksiyon cihazı tüm Google Play Store uygulamalarını destekliyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde Sony’nin Xperia Projektörü birçok konsept tasarım arasında göze çarpanlar arasındaydı. Bu yıl Sony’nin bu cihazı resmi bir isim ve piyasaya çıkış tarihi ile gerçeğe dönüşdü. Basit bir projektörün ötesinde , Xperia Touch ile duvar ya da masanızı dokunmatik bir ekrana çevirip sanki 23 inçlik bir telefon kullanıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz.

Android 7.0 işletim sistemi kullanılan Xperia Touch, yaz aylarında satışa çıkacak. 5 inçlik cihazın görünüşü yandan bir tost makinesine benziyor. Xperia Touch ayrıca GPS, ortam aydınlatması, barometre, sıcaklık nem ve insan algılama özelliklerini de barındırıyor. Bununla birlikte 13 MP kamera ve çift taraflı stereo hoparlör ile birlikte her düz yüzeyde interaktif dokunmatik ekrana dönüşebiliyor. Bir masada oturuyorsanız 23 inçlik bir görüş alanınız olacak. Bu durum duvara yansıttığınızda ise 80 inçlik bir alana genişliyor.

Sony’nin kendi geliştirdiği SXRD projeksiyon görüntü teknolojisinde dokunmatik arayüz kızılötesi alıcılar ile cihaza yerleştirilmiş kameranın kombinasyonu sayesinde gerçekleşecek. Xperia Touch’ın yetenekleri ise sanal olarak sınırsız olacak. Birçok kategoriden uygulama kullanabilecek, oyun oynayabilecek ve film izleyebileceksiniz.

Ancak her güzel bir dezavantajı vardır. Xperia Touch 1.500 dolarlık etiket fiyatı ile hiç ucuz bir oyuncak değil. Ancak bu teknoloji uzun vadede ucuzlayarak, belki de cep telefonlarının içine girerek öğrenme, çalışma ve eğlenme kültürümüzü bütünüyle yeni bir boyuta taşıyabilir.

Orta tuşu her zaman Nougat’larda gördüğümüz orta tuşlara pek benzemeyecek. Bunun dışında hava tahmini sanal not defteri, takvim entegrasyonu ve bir Skype portalı kullanabileceksiniz. Google Play Store’da bulunan PlayStation 4 Remote Play uygulaması ile oyun oynayabileceksiniz.

Sony, Xperia Touch’ın Japonya ve Avrupa fiyatı olarak 1499 avro fiyat etiketini verirken; ABD’nin fiyatını açıklamadı.