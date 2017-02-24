Sony, “dünyanın en hızlısı” olarak lanse ettiği SD kartı tanıttı

Sony’nin yeni SF-G Serisi SD kartları, saniyede 300 MB’a kadar okuma ve 299 MB’a kadar yazma hızları vadediyor.

Sony bu bahar piyasaya süreceği SF-G Serisi UHS-II SDXC kartların dünyanın en hızlı SD kartları olduğunu iddia ediyor. 32 GB, 64 GB ve 128 GB kapasite seçenekleriyle sunulacak olan kartlar maksimum performansta 299 MB/saniye yazma ve 300 MB/saniye okuma hızları vadediyor.

Fiyatı henüz belli olmasa da, bu yeni kartların ilk etapta yüksek bir etiketle rafları şenlendireceğine şüphe yok. Yüksek performanslı SD kartlarda standart olduğu üzere, Sony bu kartlarla da profesyonel fotoğrafçılık sektörünü hedefliyor. Yeni kartlar UHS-II destekli makinelerde yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kesintisiz çekimine ve 4K çözünürlükte video kaydına imkan tanıyor. Şirketin açıklamasına göre kartlarda kullanılan algoritma, yazma hızının sürekli çekim esnasında düşmesini önlüyor.

Kartlarla birlikte Sony bir de MRW-S1 adında bir UHS-II kart okuyucu piyasaya sürecek. USB 3.1 Gen.1 kullanarak veri transferi yapan aygıt benzer şekilde bahar döneminde raflarda yerini alacak. Fiyatı ise henüz belli değil. Kartlarda yer alan veriler kazara silinir ya da hasar görürse, Sony’nin File Rescue adlı dosya kurtarma programı veriyi geri almak için devreye girecek.