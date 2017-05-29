Snapdragon 845 sızdırıldı

Teknoloji devlerinin yeni tanıttığı amiral gemilerinde bulunan Snapdragon 835’in bir üst modeli sızdırıldı.

Snapdragon 845 olarak adlandırılması beklenen yeni gelecek işlemcide big.LITTLE mimarisiyle yeni Cortex A-75 ve Cortex A-55 çekirdeklerinin bulunacağı söyleniyor. Qualcomm’un yeni üst düzey çip setinin Snapdragon 835’ten tek çekirdek performansında %30 çoklu çekirdek performansında ise %70’lik bir artış beklenirken ortalama güç tüketiminde bir değişiklik olmayacak.

Snapdragon’un 845’te bulunacak Cortex-A75 çekirdekleri aynı miktarda enerji tüketirken bir önceki Cortex-A73 çekirdeği üzerinde %20’lik bir performans artışı sağlaması bekleniyor. A75’in, Cortex-A73’ten 200MHz daha güçlü olarak 3.0GHz ile gelecek. Cortex-A75 işlemcisinin iddia ettiği Geekbench 4 testleri, bir kümesi Huawei’nin Kirin 960 yongasetinin en gözde kullanıcısı olan önceki Cortex-A73’e kıyasla yaklaşık % 34’lük bir performans artışı gösteriyor.

Snapdragon 845’deki “verimli” çekirdek seti büyük olasılıkla Cortex-A55 çekirdeğinden oluşacak. Cortex-A53 çekirdeklerinin iki kat kadar güçlü olması beklenmesinin yanında enerji verimliliğini de % 15 arttırıyor. Geekbench 4’te Cortex-A55, Qualcomm’un Snapdragon 625’inde bulunan Cortex-A53’ten % 21 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Bir başka iddiaya göre Snapdragon 835’te bulunan Adreno 530’dan yüzde 30 daha iyi grafik performansı sunan Adreno 630 adlı GPU da Snapdragon 845’te bulunacak.

Qualcomm’un yeni Snapdragon işlemcisi hakkında edinilen bilgileri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.