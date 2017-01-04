Snapdragon 835 daha fazla güç tasarrufu vaat ediyor

Qualcomm Snapdragon 835’e dair bazı çarpıcı detaylar kamuoyuna yansıdı.



Qualcomm Snapdragon 835 hakkında sızdırılan bilgilere göre iki büyük hedef söz konusu: Daha düşük güç tüketimi ve daha iyi görüntü kalitesi. Detaylar bir hayli ilginç…

Videocardz.com, Las Vegas’taki CES 2017’de açılacağı beklenen çipin önemli ayrıntılarını gösteren birkaç slayt yayınladı. Qualcomm daha önce 835’in varlığının yanı sıra daha ince 10 nm’lik işlemcinin getirdiği bazı performans avantajlarını doğrulamıştı. Yonga devi, mimarisiyle ilgili birkaç özelliğini yayımladı.

Snapdragon 835, Qualcomm’un bugüne kadar ki mimarilerinin en etkili olduğu iddia edilen Kryo 280 CPU çekirdeği tarafından destekleniyor. Sızmış olan slaytlara göre, 835’teki Kryo 280 çekirdeği 2.45GHz’e kadar performans gösteriyor. Aynı zamanda slaytlar toplam olarak, Kryo 280’in, mevcut Qualcomm 820’den yüzde 20’lik bir iyileşme sağlaması gerektiğini ifade ediyor.

Akıllı telefon üreticileri telefonlarının performansını artırmak isterken, tüketiciler ise daha uzun pil ömrü talep ediyor. Tipik bir CPU tarafından harcanan zamanın yüzde 80’i düşük güç düzeyinde gerçekleştiğinden, dört “küçük” çekirdek giderek önem kazandı. Qualcomm görünüşe göre, Snapdragon 835 ile Snapdragon 801’den yaklaşık yüzde 50 daha az güç tüketecek bir çipset vaat ediyor.

Qualcomm, görüntü kalitesine de öncelik veriyor. 835’in içinde Adreno 540 GPU bulunuyor ve şirket henüz bu konuda çok fazla birşey söylemese de çok daha kaliteli görüntülerin kullanıcıları beklediğini düşünmek son derece doğal.