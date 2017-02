Snapchat’te halka arz öncesi beklenmeyen ayrılık

Henüz bir yıl önce Facebook’tan ayrılıp Snapchat’e reklam yöneticisi olarak katılan Sriram Krishnan, şirketin halka arzına birkaç hafta kala ayrıldığını açıkladı.

Snapchat’in ana şirketi olan Snap’teki görevinden ayrılacağını Twitter üzerinden duyuran Krishnan, “Harika bir yılın ardından ayrılarak San Fransisco’ya dönmeyi, aileme ve arkadaşlarıma yakın olmayı istiyorum.” açıklamasını yaptı. Anlaşılan sıla özlemi Silikon Vadisi için de sıra dışı bir durum değil.

After a great year at Snap, I've decided to leave and move back to SF

to be closer to @aarthir, family and friends.

— Sriram Krishnan (@sriramk) February 19, 2017