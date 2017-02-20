Snapchat’te halka arz öncesi beklenmeyen ayrılık

Henüz bir yıl önce Facebook’tan ayrılıp Snapchat’e reklam yöneticisi olarak katılan Sriram Krishnan, şirketin halka arzına birkaç hafta kala ayrıldığını açıkladı.

Snapchat’in ana şirketi olan Snap’teki görevinden ayrılacağını Twitter üzerinden duyuran Krishnan, “Harika bir yılın ardından ayrılarak San Fransisco’ya dönmeyi, aileme ve arkadaşlarıma yakın olmayı istiyorum.” açıklamasını yaptı. Anlaşılan sıla özlemi Silikon Vadisi için de sıra dışı bir durum değil.

After a great year at Snap, I've decided to leave and move back to SF

to be closer to @aarthir, family and friends. — Sriram Krishnan (@sriramk) February 19, 2017

Krishnan yakın gelecekte yeni ve farklı bir projeyle geri dönmek için heyecanlandığını belirtse de, bir süre kafa dinleyeceğini vurguladı. Facebook’tayken sosyal ağın en önemli reklam kozlarından biri olan Facebook Audience Network’un başında olan Krishnan, Snapchat’e ise yeni gelir modellerini geliştirmek ve iyileştirmek için alınmıştı.

Recode haberine göre Krishnan’ın ayrılış sebebi resmi olarak doğrulanmasa da Venice Beach ve San Fransisco arasında sürekli gidip gelmekten yorulması. Elbette bu ayrılık 2 Mart’ta yoğun bir halka arz sürecine girecek olan Snap için pek iyi olmadı. Bakalım reklam yöneticisini kaybetmek, Snapchat’in 22 milyar dolarlık halka arz beklentisini nasıl etkileyecek?