Snapchat’e yeni yaratıcı araçlar geliyor

Snapchat’in yeni hamlesiyle, Instagram ile arasındaki rekabeti büyütmeye devam ediyor.

Snapchat, Facebook’un özelliklerini klonlaması ve Instagram ile arasında artan rekabet yüzünden cephaneliğine yeni yaratıcı araçlar ekledi. Geçtiğimiz gün yayınlanan güncellemede sınırsız görüntüleme süresi, emoji ile çizim yapma ve snaplerden objeleri yok eden “sihirli silgi” özellikleri eklendi. Snapchat’in bu hamlesinin, halka açık bir şirket olarak yayınlayacağı ilk rapor ile aynı hafta ile gelmesi de ilginç bir tesadüf olarak görülebilir.

Yeni gelen araçlar ile kullanıcılar gelen bir snapi daha uzun süre görüntüleyebilir. Daha önce gelen Snapchat mesajları göndericinin seçeceği 1 ile 10 saniyelik zaman dilimi arasında yok oluyordu. Artık, gönderilen snapler sınırsız olarak ayarlanabiliyor ve alıcılar gelen fotoğrafı istediği zaman görüntüleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için çekilen fotoğraf/videoda sonsuzluk simgesine dokunmak yeterli. Buna rağmen mesaj görüntülenip kapandıktan sonra yine kendi kendini imha etmeye devam ediyor.

Snapchat ayrıca, döngüsel videoların sınırsız bir sürümünü sunuyor. Bir video kaydedip, sonsuz döngü simgesine dokunduğunuzda; alıcı videoyu kapatana kadar bu video tekrarlanarak oynatılıyor. Döngülü videolarla Snapchat, Instagram’ın Boomerang isimli kendi kısa formatlı döngüsel video formatına benzer bir adım atıyor.

Snapchat, çizmek için de yeni bir yol sunuyor. Yeni güncellemeyle, yüz ifadelerinden veya kalplerinizden bir kelime çıkartmanıza izin veren, emoji dışında sanal bir kalem oluşturulabiliyorsunuz. Snapchat, varolan makas aletine ek olarak sihirli silgiyle Photoshop’a benzer bir yetenek sergiliyor. Bu silgi ile bir nesnenin üzerinde dolaştığınızda nesneden boşaltılan alan uyumlu şekilde planla dolduruluyor.

Kısacası Snap, rakibi Facebook ve Instagram’a karşı pes etmek niyetinde değil.