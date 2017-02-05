SnapChat için Google’a ödenen yıllık ücret dudak uçuklatıyor

Snap şirketi her sene Google bulut servislerini kullanmak için 400 milyon dolar ödüyor.

Snapchat’ın arkasındaki şirket, önümüzdeki beş yıl içinde, bulut faturalarında en az 2 milyar dolar ödeyecek.

Snap, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan yapılan bir bildirisinde bulut hizmetleri için Google’a yılda en az 400 milyon dolar ödemek için beş yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçen yıl Snap’ın yaklaşık 404 milyon dolar kazandığı göz önüne alındığında, bu gerçekten çok ciddi bir rakam.

Büyük taahhüt karşılığında Snap Google’dan indirim alacak. Ancak bu indirimin ne kadar olacağı şimdilik belli değil. Snapchat kurulduğu günden bu yaba Google’ın AppEngine platformu üzerinde çalışıyor ve bu sebeple Google Cloud’a çuvalla para ödüyor.

Ayrıca Snap’ın Google’a olan bağlılığı, bulut pazarında ağır rekabet ortamının bulunduğu bir dönemde, Google açısından bulut servislerine olan güveni güçlendiriyor.

Google’ın bulut şu anda Microsoft ve Amazon’a kıyasla biraz daha zayıf kalıyor. Ancak Snapchat gibi sosyal medya alanında yükselen bir yıldıza ev sahipliği yapmak, diğer şirketlerin de Google’ın platformuna bir şans vermesine yardımcı olabilir.

Sözleşmeye göre Snap bir yılda 400 milyon dolar değerinde Google Bulut hizmeti kullanmazsa da bu parayı ödemek zorunda. Dahası şirket, Google’ı “bilgi işlem, depolama, bant genişliği ve diğer hizmetlerin” büyük çoğunluğu için kullanıyor. Google Cloud ile ilgili bir sorun çıkarsa bu durum Snap için kötü sonuçlar doğurabilir.

Bu son senaryo Google’ın bulut platformundaki yatırımını artırmaya devam etmesi göz önüne alındığında pek olası gözükmüyor.

Tüm bunlar, Snap’ın yakın gelecekte bir halka arz yapacak olması ile doğrudan alakalı. Özellikle karlılıktan uzak ve kayıplarının yıl boyunca büyüdüğü Wall Street Snap’ın halka arzında nasıl bir tavır alacak bunu birlikte göreceğiz.