SIM kartlar ile vedalaşın

Yeni gelecek eSIM ile operatör ve numara değişikliği işlemlerinde SIM kart değişikliğine gerek kalmayacak.

Embedded-SIM (gömülü SIM), hücresel şebekelere pratik bir şekilde bağlanabilme kapasitesine sahip olmasına karşın; 2013 yılından tüketiciler ile buluşamadı. Geçtiğimiz sene GSM Alliance’ın birden fazla profil ve cihaza destek geleceğine dair yönergeleri yayınlamasından beri Microsoft, Intel ve Qualcomm birlikte tümleşik eSIM bulunduran yeni nesil PC’ler ile eSIM teknolojisinin birkaç yıl içerisinde cihazlarda görülmesi mümkün olacak.

Subscriber Identity Module (Abone Kimlik Modülü) olarak bilinen SIM; telefon, dizüstü bilgisayar, tablete yerleştirilen küçük boyutta bir plastik kart. Telefonlarda ağırlıklı olarak kullanılan SIM kartların içinde kullanıcıların hesabı için özel bir referans numarası bulunur. Bu sayede operatörler, hangi abonelerini ne kadar ücretlendireceğini ve kullanım esnasında neler sunacağını tanımlayabiliyor. SIM kartta ayrıca az sayıda kişi ve SMS mesajın saklanabileceği dahili bir hafıza bulunuyor.

eSIM ile SIM kartların devri sona erecek. eSIM’ler SIM’lerde bulunan tanımlama teknolojisini kullanılacak cihazın işlemcisi ve modemine entegre edilecek. Qualcomm bunu Snapdragon 835 işlemcisinde sunarken, Intel de bu teknolojiyi XMMTM 7260 modemi ve yeni gelecek XMM 7360 modeminde destekleyecek. Kullanıcıların bu teknolojiye geçmesi için yeni bir cihaz satın almasına gerek olmayacak. Bu geçişin gerçekleşmesi için SIM kart tepsisine yerleştirilecek bir adaptör yeterli olacak.

eSIM’ler yeni gelecek RSP (uzaktan SIM provizyonlama) sürümü aracılığıyla farklı profiller veya hesapları depolayabilme ve bunların arasında geçiş yapabilme imkanına sahip olacak. Kullanıcılar, bu sayede yeni bir SIM kart almadan kolayca operatör ve numara değiştirebilecek. Bir başka deyişle kullanıcıların operatörlerin mağazasına gitmeden istediği paketi satın alabilecek. Dünya genelinde bulunan 800 operatörün çıkarlarını temsil eden GSMA, eSIM’i telefon dışındaki cihazlara yaygınlaştırmak için Mart ayında RSP teknik özelliklerine güncelleme yayınladı.

Operatörlerin eSIM üzerinden ağlarına erişebilmesi için bu teknolojiyi desteklemesi gerekecek. Şu anda T-Mobile, AT&T ve dünya çapındaki yaklaşık 20 operatör, eSIM bağlantılı PC’lerin Windows Store’dan veri satınalabilmesi için Microsoft ile işbirliği yapacağını açıkladı.

eSIM teknolojisi operatörlerin mağazasının gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmasının yanında yeni nesil cihazların daha küçük boyut ile gelmesine de ön ayak olacak. eSIM kartlar, bu sayede giyilebilir teknoloji ürünlerinde daha fazla avantaj sağlayabilecek.

eSIM’in sunduğu avantajlar ve operatör esnekliğinden fatdalanabilmek için hala bir süre bulunuyor. Ancak ASUS, Lenovo ve HP gibi şirketlerden gelecek eSIM’li PC’ler ile bu teknolojiye pek yakında kavuşulabileceği de öngörülebilir.