Saniyede 5 trilyon kare kaydeden kamera

Dünya’nın en hızlı kamerasıyla hızlı moleküler hareketlerin kaydı gerçekleşebilir.

Saniyede bir milyondan fazla, hatta bir milyardan fazla kare fotoğraf çekebilen yüksek hızlı kameralar var ama bunların hiç biri Lund Üniversitesi’nin geliştirdiği kamera ile baş edebilecek düzeyde değil. Üniversite’nin kendi icadı olan kamera, saniyede beş trilyon kare görüntü çekebiliyor. Farklı bir deyişle bu kamera saniyenin 5 trilyonda birinde gerçekleşebilen bir olayı görüntüleyebiliyor. Bir GoPro’yu bebek çıngırağına çeviren bu kamera, özellikle kimya, fizik ve biyolojide doğal süreçler ve reaksiyonlar için çekim yapmak için kullanılabilecek.

Kamerada kimyasal reaksiyonları ve biyolojik süreçleri doğal ışık yerine lazer ışınlarına maruz bırakan yenilikçi bir algoritma kullanıyor. Yukarıdaki videoda bir kağıdın içinden geçen ışığın videosu çekilmiş.

Öte yandan bu kamera doğa çekimleri yapmak için uygun değil. Araştırmayı gerçekleştiren ekip kameranın; patlamalar, plazma etkileşimleri gibi olayların ve hayvanların beyin aktivitesi ve kimyasal reaksiyonları yakalamak için kullanışlı olduğunu belirtiyor.