Samsung, Surface rakibi Galaxy Book adlı yeni Windows 10 tabletini tanıttı

Samsung fiyatlandırma anlamında Microsoft’u geçebilirse, Surface Pro ürün ailesi için dişli bir rakip ortaya çıktı demektir.

Hafta sonu yapılan tanıtımda, Güney Koreli üretici Galaxy Book adında, üretkenlik ve eğlence özellikleriyle dolu, ikisi bir arada Windows 10 tabletini tanıttı. Cihazın Pogo klavyesi, Surface Pro 4’ü anımsatıyor ancak Surface serisinin aksine, Galaxy Book’un 10,6 ve 12 inç olacak şekilde iki ayrı ekran boyutu bulunuyor. Küçük olan Galaxy Book’ta geleneksel, 1920 x 1280 çözünürlükte bir TFT LCD ekran bulunuyor. 12 inç model ise HDR destekli AMOLED ekranında 2160 x 1440 çözünürlük desteği sunuyor.

Windows tabanlı tabletler gücünü Intel’in 7. nesil işlemcilerinden alıyor. 10,6 inç modelde 2,6 GHz Core m3 işlemci bulunurken, büyük ekranlı versiyonda 3,1 GHz Core i5 yer alıyor. Cihazların standart bir dizüstü bilgisayara bu kadar benzemesi, güçlü bir kalem desteği olan 7,4 mm kalınlığındaki bir tablet için büyük bir artı olarak görülüyor.

Samsung’un mobil üretkenlik ürün ailesinde Note7 fiyaskosu sonrası güç getirmesi beklenen bu iki Galaxy Book ürünü, Galaxy model akıllı telefonlara gelen bildirimleri doğrudan görüntüleyebiliyor. Pogo klavyenin üç ayrı seviyede arka aydınlatması bulunurken, yeni S Pen de Samsung’un “Air Command” adlı özelliği sayesinde pek çok işe yarar üretkenlik aracını önünüze seriyor.

Samsung ayrıca her iki Galaxy Book için isteğe bağlı olarak LTE destekli modeller piyasaya sürecek. Bunun haricinde küçük tablette 4 GB RAM, 64 GB ya da 128 GB SSD depolama yer alacak. 12 inç modelde ise iki ayrı varyasyon sunulacak; 128 GB SSD ile 4 GB RAM ya da 256 GB SSD ile 8 GB RAM. Tüm modeller microSD desteği sayesinde ek depolamayla donatılabilecek. Yeni cihazların fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.