Samsung Galaxy Tab S3, dev bir Note 7 gibi duruyor

Mobile World Congress’te Samsung’un bu yılki yeni Galaxy cihazı S8 akıllı telefon yerine yeni tablet Galaxy Tab S3 oldu.

Tab S2 çıkalı 18 ay olduğu düşünülürse, tablette yer alan değişiklikler de dikkat çekiyor. Önceki modelle aynı olan özellikler ise tasarımla sınırlı kalıyor. Tab S2 ve S3’ü yan yana koyduğunuzda, hangisinin yeni model olduğunu söylemek bir hayli zor. Yeni tabletince siyah ve kalın çerçeveli bir yapı tercih eden Güney Koreli teknoloji devi, alt kısımda ana ekran tuşuyla birlikte bir çift kapasitif tuşa yer vermiş. Boyut olarak da önceki modele benzerlik gösteren Tab S3, 9,7 inç Super AMOLED ekranında 2048 x 1536 çözünürlük vadediyor.

Daha küçük model olan 8 inçlik varyasyon Tab S3 ailesine katılmamış durumda. Siyah ya da gümüş renkte arka kapak, tamamen camla kaplı ve 13 MP kamerayı taşıyor. Ön kısımda ise 5 MP bir kamera yer alıyor.

Tab S3 gücünü Snapdragon 820 dört çekirdekli işlemciden alırken, 4 GB RAM ve 6.000 mAh pil ise üst sınıf bir donanımın sinyallerini veriyor. Otomatik ayarlanan dörtlü hoparlör sisteminde AKG Acoustics imzası bulunurken, ekran ise HDR video desteğiyle Netflix ve Amazon’daki uyumlu içeriklerin tıpkı pahalı TV’lerde olduğu gibi göz alıcı bir görüntüyle izlenmesini sağlıyor.

Yeniden tasarlanan S Pen’in de kendine yer bulduğu Tab S3’te, tıpkı Note 7’de olduğu gibi ekrana not alma ve Air Command menüsü daha büyük ekranda kullanılabiliyor. Samsung ayrıca Tab S3’ün kenarında yer alan manyetik yuvayla cihaza bağlanan bir klavye aksesuarı satmaya hazırlanıyor. Üç ayrı Book Cover ise siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak. Bakalım Tab S3, iPad Pro ile nasıl bir rekabet sergileyecek?