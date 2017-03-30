Samsung Galaxy S8 ve S8+ tanıtıldı

Samsung, geçtiğimiz yıl yaşananları geride bırakıp yeni bir başlangıçla kullanıcılarının güvenini yeniden kazanmak istiyor.

Baştan aşağı yenilenen dizaynı ile birlikte gelen Infinity Display ile yüzde 83’lük bir ekran kasa oranına sahip Galaxy S8 modelleri gerçekleşen küresel lansman ilke tanıtıldı.

5.8 inç büyüklüğünde olan Galaxy S8, 2960×1440 çözünürlüğünde ve inç başına 570 piksel yoğunluğa (ppi) sahip. S7 ile aynı incelikte olmasına karşın 6.5 mm daha uzun. Galaxy S8+ ise 6.2 inç büyüklüğünde olup; 2960×1440 çözünürlük ile birlikte inç başına 529 ppi değere sahip. S7’den çok ufak bir farkla daha kalın olmasıyla birlikte 8 mm daha uzun.

Donanım olarak uzun zamandır beklenen Snapdragon 835 işlemcisine sahip modeller, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile birlikte SD kart girişine de sahip. Kamera olarak Galaxy S7’de kullanılan kameranın aynısı kullanılmış. 12 MP arka kamera için yazılım tarafında görüntü işleme için bazı geliştirmeler yapılmış olabilir. İlginç bir şekilde Samsung tnıtım etkinliğinde bu konuya hiç değinmedi. Ön kamera olarak yeni 8 MP’lik otofokuslu kamera kullanılıyor. Her iki kamera için F 1.7 değerinde lensler seçilmiş. Telefonlar IP68 standardında suya ve toza dirençli bir şekilde üretilmiş.

S8 ile birlikte gelen Bixby isimli dijital asistan ile dokunarak yapılabilen çoğu görevi konuşarak gerçekleştirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda telefonun kamerası ile taradığını görüntüleri analiz ederek yazılı metinleri çevirebiliyor. Çeviri için 50 dil desteği veren Bixby’de sesli asistan için bir kadın sesi kullanılmış. Ancak Bixby şu anda sadece İngilizce ve Korece dillerini anlayarak bu dillerde yanıt verebiliyor.

Lansmanda kısıtlı sayıda uygulama ile çalışan Bixby, komut alırken kullanıcının o esnada ne yaptığını anlayacak kadar da sezgisel bir yapıda olduğunu ortaya koydu. Bixby’yi kullanmak için ses tuşlarının altında bulunan özel bir tuşy kullanmak veya Bixby diyerek aktif hale getirmek gerekiyor.

Batarya olarak Note7 cihazında yaşananları dikkate alan Samsung, yeni modellerde 8 noktalı pil güvenlik kontrolü özelliği bulunduruyor. S8 modelinde 3000 mAh gücünde batarya bulunurken, S8+ da 3500 mAh gücünde batarya bulunuyor. Her iki cihazda da hızlı şarj özelliği mevcut. Samsung, 3.5 mm kulaklık girişini koruyarak kutunun içinde piyasa değeri 99 dolar olan bir AKG kulaklık çıkıyor.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ modelleri sırasıyla 4.399 ₺ ve 4.999 ₺ fiyatlarıyla şu anda ön siparişi açılmış durumda. Ön siparişler 17 Nisandan itibaren sevk edilmeye başlanırken her iki modelde 24 Nisan tarihi itibariyle ülkemizdeki satış noktalarından tedarik edilebilecek.

Samsung ayrıca telefonların masa üstü bilgisayar gibi kullanılması için bir beşik ünitesi ve canlı 360 derece yayın yapmak için kamera gibi aksesuarları da tükticiler ile buluşturacak. Telefon modelleri ve aksesuarları elimize geçtiğinde daha detaylı incelemelerimizi sizlerle paylaşacağız.