Samsung Galaxy Note7’nin kısa tarihçesi

Samsung kendi ve akıllı telefon tarihindeki şu ana kadar üretilmiş en başarılı modelin üretimini sonlandırdı. İşte olayların kısa tarihçesi.

2 Ağustos 2016 – Samsung Galaxy Note7’nin tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi

19 Ağustos 2016 – Galaxy Note7 10 ülkede satışa sunuldu

24 Ağustos 2016 – Galaxy Note7 ile alakalı ilk patlama haberi Güney Kore’den geldi

26 Ağustos 2016 – Galaxy Note7 Türkiye’de satışa sunuldu

31 Ağustos 2016 – Samsung ürünü incelemek üzere Note7 dağıtımını durdurdu

2 Eylül 2016 – Samsung küresel ölçekte 2,5 milyon Note7’yi geri çağırdı. Samsung için zararın 1,4 milyar dolar olacağı öngörüldü.

8 Eylül 2016 – ABD Federal Havacılık Dairesi yolculara uçakta Note7 cihazlarını kullanmamasını tavsiye etti.

9 Eylül 2016 – ABD Tüktici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) Note7 kullanıcılarına cihazlarını kullanmamasını tavsiye etti.

15 Eylül 2016 – CPSC ABD’de satılan 1 milyon Note7’nin yasal olarak geri çağrılmasının zorunlu olduğuna karar verdi.

19 Eylül 2016 – Samsung Güney Kore’de Note7 değişim programınıbaşlattı

29 Eylül 2016 – Samsun 1 milyondan fazla Note7’nin güvenli modeller ile değiştirildiğini açıkladı

1 Ekim 2016 – Note7 Güney kore’deki mğazalarda tekrardan satılmaya başladı

6-10 Ekim 2016 – Değiştirilen güvenli cihazlar ile alakalı aşırı ısınma ve yanma problemleri rapor edildi

10 Ekim 2016 – Samsung Note7 üretimini durdurduğunu açıkladı

11 Ekim 2016 – Samsung Note7 model üretimini tümüyle sonlandırdığını ve ürünün satışını iptal ettiğini açıkladı. Tüm satılan Note7’ler pazardan geri toplanacak.

12 Ekim 2016- Samsung hisseleri yapılan son resmi açıklamadan sonra hızl değer kaybetmeye başladı. Samsung’un borsadaki kaybı 20 milyar doları geçti.

Samsung’un bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceği ve kaybuının hangi noktaya ulaşacağı şimdilik bilinmiyor. Şirketin nakit olarak kasasında 69 milyar doları var ve bu kayıp sonrasında şirket yaralarını sararak tekrardan tüketici güvenini kazanmak zorunda.