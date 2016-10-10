Samsung Galaxy Note7 üretimini ve satışını durdurdu

Teknik açıdan 2016’nın tartışmasız en üstün özelliklerine sahip akıllı telefonu Galaxy Note7’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Samsung Galaxy Note7’yi tanıtıp, teknoloji editörleri ve uzmanlar telefon hakkında görüşlerini ve incelemelerini yayınladığında ortak kanaat akıllı telefon piyasasındaki yeni kralın Galaxy Note7 olduğuydu. Ancak bu durum maalesef çok uzun sürmedi. Satışına başlandıktan kısa bir süre sonra Note7’lerin pillerindeki bir üretim hatasından dolayı şarj esnasında cihazlar yanmaya ve patlamaya başladı. Bu durum pek çok maddi ve yaralanmalı olaya sebebiyet verince Samsung Note7 dağıtımını durdurdu ve ürünleri yenisi ile değiştirme veya geri alma sözü verdi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni Note7’lerin dağıtımına başlandı. Ancak yeni telefonlarda problem çok daha ciddi bir boyutta yeniden ortaya çıktı. Bu sefer sadece şarj olurken değilken Note7’ler in herhangi bir zamanda da alev alarak yanmaya veya patlamaya başladığı olaylar yaşandı. Hatta bu olaylardan birisi uçuş halindeki bir uçakta yaşandı.

Bu olaylar üzerinde AT&T ile T-Mobile Note7 satışlarını durdurdu.

Bu sabah erkan saatlerde ise Güney Kore haber ajansı Yonhap’dan gelen bilgiye göre Samsung Note7 üretimlerini durdurma kararı aldı. Vietnamda’ki fabrikaya Note7 üretiminin durdurulması için talimat gönderildi. Samsung konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak şirket ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu ile birlikte çalıştığını ve yaşanan olayları detaylı şekilde inceledeğini açıklamıştı.

Apple iPhone 7’nin seleflerine göre çok fazla yenilik sunmuyor olması, Note7 ile alakalı yaşanan olayların büyük çoğunluğunun ABD’de gerçekleşmiş olması akıllara çeşitli sorular getirmiyor değil. Ancak bu komplo teorilerine yönelik en ufak bir şüphe olsa Samsung konuyu çok daha farklı bir açıdan ele alabilirdi. Tüketicilere, Samsung konuya kesin bir açıklama getirene kadar, değiştirilmiş yeni modeller bile olsa Note7 telefonlarını kapatması ve kesinlikle kullanmaması tavsiye ediliyor.

Güncelleme: Bu haberimizin üzerinden 24 saat geçmeden Samsung tüm dünyadaki Note7 satışlarını durdurma kararı aldı. Samsung’dan yapılan açıklamada Note7 kullanıcılarının telefonlarını kapatmaları ve yeni bir açıklama gelene kadar kullanmamaları tavsiye edildi.