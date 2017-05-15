Samsung Chromebook’lar ön siparişe açıldı

Samsung’un CES 2017’de tanıttığı Chromebook Plus ve Pro modelleri ufak bir gecikmenin ardından ön siparişe sunuldu.

İki güçlü Chromebook’tan Chromebook Pro; 12.3 inç büyüklük ve 2400×1600 çözünürlüğünde ekran, 4GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunduruyor. Intel m3 işlemci kullanılan Chromebook Pro’da ayrıca S-Pen desteği de bulunuyor.

Chromebook Plus’ta ise Chromebook Pro’daki gibi 12.3 inç büyüklüğünde ekran bulunmasına karşın; 2400×1800 çözünürlüğündeki ekranıyla ufak bir farkla daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Chromebook Pro’daki gibi 4GB RAM ve 32GB dahili hafıza bulunduran Chromebook Plus, S-Pen desteği de veriyor.

Chromebook Pro’nun gecikmesinin temel nedeni, büyük olasılıkla Android uygulamalarında beklenenden düşük performans vermesinden kaynaklandı. Chromebook cihazların hala Android uygulamalarını çalıştırırken performans sorunları bulunuyor. Chromebook Pro’nun temel olarak piyasadaki Chromebook’lar arasında en iyisi olması gerektiği için Google kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmek üzere Chromebook’ları erteledi.

Chromebook Plus ve Pro, sırasıyla 440 ve 550 dolar fiyatlarıyla şimdilik 28 Mayıs’ta siparişlerin gönderileceğne dair bilgiler olmasına rağmen Samsung’tan bu konuda bir açıklama gelmemesi sebebiyle sipariş gönderim tarihi belirsizliğini koruyor.