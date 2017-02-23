Samsung 10 nm yeni Exynos 9 Serisi işlemcilerin üretimine başladı

Sekiz çekirdekli işlemciler, akıllı telefonlar, sanal gerçeklik cihazları ve araç içi teknolojilerde kullanılacak.

Samsung, özel CPU’yu gigabit LTE modem ve güvenlik uygulamaları için ayrı bir işlem ünitesiyle birleştiren sekiz çekirdekli yeni uygulama işlemcisini tanıttı. Yonganın özellikleri, şirketin yakın zamanda duyurması beklenen Galaxy S8 amiral gemisi cihazda yer alıp almayacağı konusunda merak uyandırdı.

Seri üretime geçen Exynos 9 Serisi 8895 işlemcilerin akıllı telefon, VR aygıtlar ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılması planlanıyor. Samsung’un ilk defa 10 nm FinFET üretim süreciyle geliştirdiği bu işlemciler, 14 nm teknolojisine oranla yüzde 40 daha az enerji tüketirken, yüzde 27’ye kadar daha fazla performans sergiliyor.

Samsung’un özel tasarımlı ikinci nesil ana CPU çekirdeklerini, dört adet ARM Cortex-A53 çekirdekle birleştiren sekiz çekirdekli işlemci, Samsung Coherent Interconnect (SCI) teknolojisiyle önbellek tutarlılığı sağlayarak dengeli bir sistem mimarisi sunuyor. Böylelikle yapay zeka ve derin öğrenme gibi uygulamalar için daha hızlı hesaplama imkanı sağlanıyor.

Grafik çözümü olarak ARM’nin Mali-G71 GPU’sunu kullanan Exynos 8895, bu yonganın çoklu format codec’i sayesinde 4K UHD çözünürlükte, saniyede 120 kareye kadar video içeriği kaydedip, oynatabiliyor. İletişim tarafındaysa, gigabit LTE modem, iki taşıyıcı toplama kullanarak 5CA ve 150 Mbps’lik uplink’le 1Gbps’ye kadar aşağı bağlantı sözü ile beş taşıyıcı toplama veya 5CA’yı destekliyor. Taşıyıcı toplama, çoklu, ayrı ayrı spektrum bantlarında spektrum kombinasyonu ile daha yüksek veri indirme hızlarına izin veriyor.

Samsung bu işlemcinin Galaxy S8’de olup olmaması konusunda yorum yapmasa da, sekiz çekirdekli Exynos 9’un taşıdığı özellikler yeni telefonun sahip olabileceği yetenekler konusunda ipuçları taşıyor.