Ryzen işlemcilerin oyun performansı giderek yükselecek

Ryzen işlemcileri bekleyenler 1080p oyun performansından memnun değil ama bu durum kısa süre içinde değişecek.

Uzun süredir beklenen AMD Ryzen işlemciler nihayet geçen hafta satışa çıktı. Intel’in işlemcilerine kıyasla yarı fiyatına benzer performans sunan işlemciler maalesef iş 1080p oyun oynamaya gelince biraz hayal kırıklığı yarattılar.

DX12 teknoloji demosu olarak kullanılan Ashes of Singularity ile yaptığımız testlerde AMD Ryzen işlemciler maalesef, çok çekirdekli video kodlama ve benzer testlerde Intel işlemcilere kafa tutarken, aynı performansı gösteremediler. Bu sadece Ashes of Singularity için değil pek çok popüler oyunda da benzer sonuçlar ile karşımıza çıktı.

AMD Ryzen işlemciler Fiyat/Performans açısından Intel’den yine de iyi olmalarına rağmen 1080p oyun performansı açısından bir hayal kırıklığı yaratmış oldular. Tam bu noktada AMD cephesinden bir açıklama geldi.

AMD CEO’su Lisa Su; “Bu durum AMD’nin bir hatası değil. Bizi sevenlerin 1080p oyunlarda bekledikleri performansı bulamamış olması bizi de üzüyor. Bu durum tümüyle bir yazılım optimizasyon süreci gerektiriyor ve şu anda 300’den fazla geliştirici ile bu konuda çalışıyoruz. Kesinlikle bu performans çok daha iyi noktaya gelecek ama biraz zamana ihtiyacımız var” dedi.

AMD teknik pazarlama takımı çalışanlarından Robert Hallock; “Ryzen ailesi kesinlikle çok ama çok iyi performans verecek bir çekirdek yapısına sahip, gerekli optimizasyonlar yapıldıktan sonra müthiş sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.

Ryzen işlemcilerin bu potansiyeli taşıdığını görüyoruz ancak pazarda oluşan beklentiyi karşılamak adına AMD’nin elini çabuk tutması gerekiyor. Eğer oyuncular dünyasında beklenen performans artışları arka arkaya gelirse AMD’nin sırtı kolay kolay yere gelmez. Tüketiciler açısından ise rekabet çok daha makul fiyatların görülmesi ile sonuçlanır.