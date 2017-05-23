Red Dead Redemption 2, başka bahara kaldı

Rockstar Games’in sonbaharda satışa sunması beklenen Red Dead Redemption 2’ye erteleme geldi.

Rockstar Games, PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için gelecek Red Dead Redemption 2 oyununun 2018’in ilkbahar aylarında satışa sunulacağını söyledi.

Şirket yaptığı paylaşımda bu acımasız ve yasadışı Amerikan destanının yeni nesil donanımı için oluşturulmuş bir Rockstar oyunu olacağını ve serinin fanatiklerine mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için biraz daha zaman gerektiğini belirtti.

Rockstar Games, bu gecikmeyi telafi etmek için serinin sevenlerine yazın oyun hakkında daha çok detay vereceklerini söyledi ve oyundan görebilecekleri birkaç fotoğraf paylaştı.

Rockstar yeni nesil oyun konsollarına en son Grand Theft Auto 5’i yayınlamıştı.