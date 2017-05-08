Quick Charge 4 geliyor

Qualcomm, daha gelişmiş bir şarj teknolojisi ile tüketicileri mutlu etmek istiyor.

Akıllı telefonları şarj olurken beklemekten nefret edenler pek yakında huzura kavuşacak. Yaşanan bazı problemlerin ardından Qualcomm, Quick Charge 4 adlı süper hızlı şarj teknolojisini bu yılın ortalarında akıllı telefonlara sunacak.

Qualcomm, Quick Charge 4’ün en hızlı akıllı telefon şarj etme teknolojilerinden biri olduğunu iddia ediyor. Qualcomm, 15 dakikada bataryayı yüzde 50’ye kadar şarj edebilme veya beş dakikalık şarj ile 5 saat telefon konuşması gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Yeni şarj etme teknolojisi; Sony, LG, HTC ve Motorola gibi çoğu akıllı telefon üreticisinin telefonlarında bulundurduğu Quick Charge 3’ten yüzde 20 daha hızlı olacak. Qualcomm, hızlı şarj ile 15 dakikada 2.750 mAh kapasiteli bataryayı şarj edebileceğini belirtiyor. Piyasaya sürülen çoğu amiral gemisinin bataryası 3.000 mAh gücünde olduğunu düşünüldüğünde 15 dakikada bataryalarını tam olarak doldurmanın mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Buna rağmen 20 dakikanın altında bir sürede telefonu tam şarj etmek kulağa oldukça çekici geliyor.

Quick Charge 4, USB Type-C ile çalışan akıllı telefonlara bu imkanı sağlayabilecek. Ayrıca yazılım üzerinde yapılacak ayarlamalar ile geleneksel şarj cihazlarından daha hızlı şarj etme imkanı da sunacak.

Quick Charge 4, Kasım ayında Snapdragon 835’in piyasaya sürülmesiyle birlikte ilan edildi. Ancak Sony’nin Xperia XZ Premium gibi bazı yeni akıllı telefonlarında Snapdragon 835’e sahip olmasına karşın, şaşırtıcı bir şekilde Quick Charge 3 kullanıldı. Bunun nedeni teknolojinin henüz kullanıma hazır olmamasıydı.

Qualcomm, Quick Charge 4 ile birlikte gelecek telefonlar hakkında bilgi vermedi.