Qualcomm’a 850 milyon dolarlık ceza

Güney Kore, patent uygulamları nedeniyle Qualcomm’a acımadı.

TechCrunch’da yer alan habere göre Amerikalı mikroişlemci üreticisi Qualcomm Güney Kore’de büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ülkenin antiröst denetleme kurumu Qualcomm’a, Güney Kore’deki patent telif hakları faaliyetleri nedeniyle, yaklaşık 850 milyon dolar (1.03 trilyon won) para cezası verdi.

Şu anda pek çok amiral sınıfı akıllı cep telefonlarının ve diğer telefonların içinde Qualcomm’a ait işlemciler yer alıyor. Şirket, başta Android telefonlar ve pek çok farklı alanda kulalnılmak üzere ARM tabanlı işlemciler ve LTE modemler üretiyor.

Öte yandan şirketin önemli gelir kalemlerinden birisi elinde tuttuğu patentler. Qualcomm, kablosuz teknolojilere ilişkin büyük bir patent portföyüne sahip ve bunların lisanslarından elde ettiği gelir, cirosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Mikroişlemcilerden elde edilen gelir lisans gelirinden daha hızlı büyümekle birlikte, şirketin son kazanç raporuna göre şirketin toplam gelirinin sadece yüzde 32,8’ini temsil ediyor.

Güney Kore’de gerçekleşen üç yıllık bir soruşturma bugün kesilen ceza ile sonuçladı. Düzenleyiciye göre Qualcomm’un, Samsung, Intel ve MediaTek’e göre daha fazla patent paylaşması gerekiyordu. Ancak şirket telefon üreticilerini çok fazla patent lisanslamaya zorlandı. Qualcomm birçok telefon üreticisi için önemli bir tedarikçi olduğu için şirket üreticilere ihtiyaç duymadıkları bazı patentleri içerek grup lisans satışları sundu ve almaya mecbur bıraktı. Üreticiler için Qualcomm cihazların en önemli bileşenini ürettiği için bu zorlamaya hayır deme şansları yoktu.

Qualcomm karara itiraz edecek ancak temyiz öncesinde cezayı büyük ihtimalle ödemek zorunda kalacak. Para cezası daha sonra değişir veya iptal edilirse, Güney Kore devleti Qualcomm’a geri ödeme yapacak. Bu cezanın Qualcomm’un son üç aylık kazançları üzerinde doğrudan bir negatif etkisi olması bekleniyor.