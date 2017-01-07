Öne çıkan özellikleri ile Intel Kaby Lake işlemciler

CES 2017 kapsamında tanıtılan 7. Nesil Intel Kaby Lake işlemcilere yakından bakın…



Intel’in 7. Nesil ‘Kaby Lake’ işlemcileri, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2017 kapsamında tanıtıldı. Merakla beklenen işlemciler, masaüstü PC ve performans dizüstü bilgisayarları için geliyor…

Daha önce 7. Nesil Kaby Lake işlemcilerini ultrabook’lar için sunan Intel, bu kez oyuncular ve performans meraklılarına hitap eden yeni versiyonunun detaylarını paylaştı. Intel’de 40’ın üzerinde seride gelen Kaby Lake işlemcilerin U serisi ultrabook’lar, Y ise ultra ince modeller için geliştirilmişti. Söz konusu yeni yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tanıtımı gerçekleştirilen seri ‘H’ olarak adlandırılırken masaüstü PC’lerde kullanılacak Kaby Lake işlemcilerde S serisi görülecek.

7. nesil Kaby Lake işlemcilerde grafik modülü tarafında sunulacak Intel Iris Plus 640 ile Intel Iris Plus 650, önceki nesil Intel HD 630’la gelen işlemcilere göre yüzde 65 oranında daha yüksek performans sunuyor.

Intel Optane desteğin ise veri depolama tarafında fark yaratacağı kaydediliyor. Modüllerin SSD’den daha hızlı olacağı belirtildi. Video aktarımında 4K format kapsamı genişletiliyor. Enerji verimliliği yükseltilen yeni işlemcilerde pil süresi ve ısınma konularında önemli geliştirmelerin olduğu ifade ediliyor. Intel Speed Shift ise önceki işlemcilere göre daha kısa sürede değişebilen saat hızları anlamına geliyor.

Yeni Kaby Lake işlemcilerde, Core i3 için overclock özelliği sunuldu. Intel Core i3-7350K’nın 4.2 GHz maksimum saat hızında çalışabildiği belirtiliyor.

14nm mimarisinde üretilen 7. Nesil Kaby Lake, bir devrin de sonu. Şirketin ilk olarak 5. Nesil Broadwell ve 6. Nesil Intel Skylake ile geliştirdiği 14nm işlemcilerde sonraki aşama 10nm. Intel, 8. Nesil Cannonlake işlemcilerinde 10nm sürecini başlatacak.