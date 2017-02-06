Nvidia’nn yeni Quadro GP100 GPU’su müthiş özellikler ile geliyor

İçerik üreteciler ve mühendislik işlemleri için geliştirilen Quadro GP100, 12 teraflops işlem gücü sunuyor.

Nvidia Quadro GP100, şirketin en gelişmiş Tesla P100 GPU’su ile birçok yeni özellik sunarken aynı zamanda süper hızlı NVLink’i Windows PC’lere ve iş istasyonlarına getiriyor.

Quadro GP100 oyunları değil sanal gerçeklik içerik oluşturma, simülasyon ve mühendislik uygulamalarını hedefliyor. GPU, Pascal mimarisine dayanıyor ve 60Hz’de 5K çözünürlüğe kadar olan ekranları destekleyebiliyor.

Yeni GPU, 3,584 CUDA çekirdeği üzerinden yaklaşık 12 teraflop gücünde 32 bit kayan nokta performansı ile Quadro’nun en hızlısı. Bu, 10 teraflop performansı sağlayan Quadro P6000’i geride bırakıyor.

GP100 aynı zamanda daha kesin hesaplamalar için 1,792 çekirdek ile 5 teraflop gücünde 64 bit kayan nokta performansı sunuyor.

Quadro GP100, dört DisplayPort 1.4 yuvasına ve bir DVI yuvasına sahip. Bu gün başlayacak olan Las Vegas’taki SolidWorks World 2017’de ilk kez göz önüne sunulacak. GPU’nun dağıtımına kısa bir süre içidne başlanacak ancak fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

Bu kartın yüksek performansı, en son bellek ve işlemci teknolojileri sayesinde sağlanıyor. Tesla P100’te 16GB HBM2, 3D bellek kullanılıyor. Ayrıca GPU’ya daha hızlı veri transferine yardımcı olan son süper hızlı çift yönlü NVlink bağlantısı mevcut.

GP100 anakartlarda PCI-Express 3.0 yuvasına takılıyor. Peki, neden GPU’da NVLink bağlantısı var? Windows PC anakartlarında NVLink bağlantısı için yuvalar yok ancak Nvidia NVLink’in çift GPU yapılandırmalarında kullanılmasının bir yolunu bulmuş.

NVLink, bir bilgisayardaki iki GPU’yu birbirine bağlamak için temel mekanizma olarak kullanılıyor ve normal SLI yapılandırmalarından daha hızlı GPU iletişimini sağlıyor.

Nvidia’nın Quadro ürün pazarlama müdürü Allen Bourgoyne, NVLink daha hızlı olsa da Windows PC’lerde PCI-Express 3.0’ın yerini almasını beklemiyor, bu nedenle bu süper hızlı bağlantı teknolojisini kullanmak için akıllı bir yöntem olduğunu açıklıyor.

Daha hızlı iletişim iki Quadro GP100’lü Windows PC’lerde ve iş istasyonlarında daha zorlu görüntü işleme ve görselleştirme uygulamalarına yardımcı oluyor.

NVLink belirli bir sürücüye ihtiyaç duymaz ve yalnızca GPU’ların üzerindeki yapılandırma ile çalışır. Nvidia NVLink bağlantısını donanım seviyesinde soyutluyor. Bununla birlikte uygulamaların NVLink’den yararlanmak için özel olarak yapılandırılması gerekiyor. Nvidia bu noktada birden fazla GPU’nun bilgi işlem gücünü kullanmak için CUDA paralel programlama araçları sunuyor.

GPU tüm önemli VR başlıklarla çalışıyor. GPU oyun oynamak için tasarlanmamış olmasına rağmen, bir “oyun geliştirici moduna” sokulabiliyor. Ayrıca Bourgoyne isteyenlerin Quadro’yu GeForce [oyun] modunda zorlamasının mümkün olduğunu da belirtiyor ama kartın tasarım amacı oyun oynamak değil.

Tesla P100 derin öğrenme (deep learning) için de kullanılabiliyor. Öğrenme modelleri Quadro GP100 üzerinde test edilebiliyor ve daha sonra sunuculara taşınabiliyor.