Nvidia’dan Pascal mimarisiyle çalışan Titan X sürprizi

Bunu hiç kimse beklemiyordu. Amerika’da gözler yeni seçim konuşmalarına dönmüşken Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang herkese büyük bir sürpriz yaptı.

Sanırım bu grafik kartı üreticileri bize rahat bir nefes aldırmak istemiyorlar. Bir grafik kartının testleri ne kadar zaman alıyor siz biliyor musunuz? Şaka, şaka biz halimizden memnunuz ve karşınızda Nvidia’nın en son canavarı: Yeni Titan X

Peşin peşin belirtelim Titan X Nvidia’nın Pascal mimarisi ve 16 nanometre teknolojisi ile üretilmiş yeni bir GPU’sunu kullanıyor ve su katılmamış bir canavar.

Kağıt üstündeki verilere göre yeni Titan X şu anda piyasadaki en canavar grafik kartı olan ve GTX 980’den yüzde 70 daha performanslı çalışan GeForce GTX 1080’i bile tokatlıyor. GTX 1080’de 2560 CUDA çekirdeği ve 8GB yeni nesil GDDR5X bellekler bulunurken, Titan X, 10Gbps bellek veri yolu hızına sahip 12 GB GDDR5X ve 3584 CUDA çekirdeği ile geliyor.

Yanlış duymadınız iki kartın arasında 1000 tane fazladan grafik çekirdeği farkı var!

Titan X içindeki yeni “Pascal” CPU 12 milyar transistör içeriyor ve şu ana kadar üretilmiş en büyük GPU ünvanına sahip. Yeni Titan X GTX 1080’e göre daha düşük bir saat frekans hızı olan 1531 MHZ’de çalışıyor. Bu değer GTX 1080 için 1733 MHZ. Ancak o aradaki 1000 tane Cuda çekirdeği farkı var ya, işte o her şeyi değiştiriyor.

Nvidia’ya göre Titan X 11 teraflops işlem gücüne sahip e bir önceki Titan X’den yüzde 60 daha performanslı çalışıyor.

Açıkçası bu performans gerçekten 4K çözünürlükte 60 FPS performansı verebilecek kapasiteye sahip ama bunun ötesinde yeni Titan X Nvidia’nın yeniden tasarlanan SLI HB köprüsü desteğine de sahip.

Bu kartın performansını kendi gözlerimizle görene kadar heyecanımızı koruyacağımıza eminim ve Ağustos ayında satışa çıkacak kartın elbette bir bedeli var: ABD için 1.200 dolar civarında belirlenen bu rakam için ülkemizde yaklaşık 3.750 TL’nin üstünde satılacağına kesin gözüyle bakabiliriz.