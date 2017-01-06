Nvidia ve Audi yapay zeka için birlikte çalışacak

Yapay zeka destekli otomobiller için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.



Biri dünyanın en önemli çipset üreticilerinden Nvidia, diğeri ise köklü otomobil markası Audi; İki dev şirket, CES 2017’de yapay zeka (AI) desteğine sahip otomobiller için birlikte çalışılacağını duyurdu. Geleceğe dair heyecan verici gelişmeler söz konusu…

Nvidia, Audi için yapay zeka platformu hazırlayacak, çalışmaların ilk meyvesi ise Audi Q7 SUV olacak. Bu deneysel aracın sürücüden bağımsız olarak bir dizi işlevi ‘öğrenerek’ sunacağı kaydediliyor. Nihai hedef ise 2020’de tamamen kendi kendine gidebilen çok daha akıllı otomobiller sunmak.

Bu iddia yeni değil, ancak sadece 3 yıl sonrasına tarihlenmesi diğer birçok üreticiyle kıyaslandığında son derece agresif görünüyor. Nvidia ve Audi bu konuda bir hayli iddialılar…

Henüz bilinmeyen konular ise aslında son derece fazla. Testler nasıl gerçekleştirilecek, gerçek yollarda deneyler olacak mı, prototip araçlar üzerinde mi yoksa gerçek modellerde mi testler yapılacak gibi birçok yanıtsız soru var.

Geleceğin işaretleri

Atılan adım her iki şirket açısından değerli. Öte yandan otomobil endüstrisi ile donanım şirketlerinin yakın temasının artarak devam edeceğine işaret ediyor. Nvidia, Qualcomm gibi şirketler tarafından geliştirilen teknolojileri önümüzdeki yıllarda otomobillerde çok daha sık duyacağız.