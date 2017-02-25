Nvidia GTX 1080 Ti ekran kartları geliyor

Nvidia web sitesinde sayaç tanıtım için geriye doğru işliyor.

Nvidia, AMD’nin yeni Ryzen CPU ve Vega ekran kartı ile tüm dikkatleri üzerine çekmesini istemiyor. AMD, 28 Şubat’ta Oyun Geliştiriciler Konferansında (GDC) Radeon Vega hakkında bir açıklama yapacak ve bu açıklamayı canlı olarak yayınlayacak. Nvidia da aynı gün için bir GeForce etkinliği açıkladı. Bir kaç gün önce AMD’nin Ryzen işlemci fiyatlaması ve performansı hakkında bilgileri yayınlaması ile birlikte Nvidia, GeForce.com ana sayfasında adı geçen GeForce etkinliği için bir geri sayım başlattı.

Sayaçta dikkati çeken nokta “IT’S ALMOST TIME” ibaresinde TI kısmının kalın yazılmış olması ve bu uzun süredir beklenen Geforce GTC 1080 Ti modelinin duyurulacağı anlamına geliyor olabilir. Ama bizim bundan kesinlikle emin olmamızı sağlayan çok sağlam bir ipucumuz daha var.

Sayfanın kaynak kodlarına girdiğimizde arka planda oynatılan videonun “GTX1080Ti_Countdown_Hero” olarak adlandırıldığını görüyoruz.

Beklentiler GTX 1080 Ti’nin Pascal GPU tabanlı Titan X’in kırpılmış versiyonu olacağı yönünde. Biz bu durumu daha önce GTX 780 Ti için görmüştük.

AMD’nin en üst düzey yeni Ryzen işlemciler için geliştirilen anakartlarında CrossFire ile birlikte SLI yapılandırmasına izin verdiğini de dikkate alırsak, bu yaz pek çok cüzdan boşalacak gibi görünüyor. Tabi AMD’nin Vega kartlarını da görmeden çok aceleci olmamak lazım.