Nvidia GeForce Now duyuruldu

Bilgisayarınızın donanımı yetersiz mi? Yine de oyun oynayabilirsiniz…

Nvidia, CES 2017 kapsamında büyük bir sürprize imza atarak GeForce Now adını verdiği sistemi duyurdu. Bu sistem, bilgisayarlardaki donanım özelliklerini adeta bir kenara itiyor ve herkese oyun oynayabilme imkanı tanıyor. İlgi çekici olduğuna şüphe yok, peki detayları neler?

GeForce Now, bulut tabanlı bir oyun oynama servisi. PC veya Mac üzerinden piyasaya çıkan oyunların en yüksek grafiklerde oynanabilmesini mümkün kılıyor. Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang’a göre 1 milyardan fazla PC sahibi, güncel donanımlara sahip değil ve bu yüzden oyun oynayamıyor; şirketin bulut servisi bu sorunu ortadan kaldıracak…

Şimdiye kadar ki detaylardan da anlaşılacağı üzere söz konusu sistem bir tür ücretli üyeliği gerekli kılıyor. 20 saat oynama süresi için 25 dolar şeklinde bir kullanım fiyatı belirlenmiş durumda. Mart 2017 itibarıyla başlayacağı kaydedilen servisin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Öte yandan donanımın üstesinden gelen oyuncuların bu kez de internet bağlantısında çıtasının iyi olması gerekiyor. Nvidia, 1080p 60fps’de oynanacak bir video oyunu için 50Mbps internet bağlantısı tavsiye ediyor. Bu da çoğu oyuncu için ‘en yüksek standartlarda oyun deneyiminin’ hayal olacağı anlamına geliyor.

Türkiye standartlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesi için de kimsenin yanından bile geçemediği bir hız, Ülkemizde ortalama internet bağlantısı hızı 6 Mbps civarında.