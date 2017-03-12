Nvidia GeForce kartların DirectX 12 desteğini ateşledi

Yeni Game Ready sürücüleri ile işler kızışıyor.

Performansa gelince, çoğu insan AMD donanımındaki teknik üstünlükleri nedeniyle Radeon grafik kartlarının DirectX 12 oyunlarında Nvidia’nın GeForce ordusundan daha iyi performans verdiğini düşünüyor. Radeon kartları asenkron gölgeleme kaplamalarında başarılı kılan bu teknik, DX12’nin getirdiği özelliklerden sadece bir tanesi. Öte yandan Nvidia’nın DirectX 12 oyunlarında GeForce performansını artırmak için tasarladığı yeni bir sürücü güncellemesi artık bu üstünlüğü de egale etmeyi başarıyor.

Nvidia Kıdemli PR yöneticisi Brian Burke gerçekleştirilen basın açıklamasında “kendi sürücümüzde kodu rafine ederek ve oyun geliştiricileri ile yan yana çalışarak, DirectX 12 başlıklarında ortalama yüzde 16 performans artışı sağladık” dedi. Nvidia sunumunda aşağıdaki performans artışlarını örnek verdi:

Ashes of the Singularity – %9

Gears of War 4 – %10

Hitman – %23

Rise of the Tomb Raider – %33

Tom Clancy’s The Division – %4

Hitman ve Rise of Tom Raider’da görülen performans artışları ancak donanımsal yükseltme yaptığınız zaman görebileceğiniz türden gelişmeler olabilirdi ancak sadece ekran kartınızı en son sürücülere güncellediğinizde bu performans artışını elde edebiliyorsunuz.

Oyunların bu performans artışından yararlanması için elbette DX12 destekli olması gerekiyor. Nvidia’nın yeni pazara sunduğu Geforce GTX 1080 Ti ile donanım anlamında performans liderliğini kimseye kaptırmak istemediği ancak mevcut kart kullanıcıları için de çantasında gizlediği bir takım hediyelerin olduğunu bizlere gösterdi. AMD ekran kartları fiyat/performans konusunda tüketicinin kalbini çalıyor olabilir ama gerçekten aradığınız şet saf güç ise Nvidia uzun süre liderliğini koruyacak gibi görünüyor. Elbette AMD Vega ekran kartları detaylı şekilde ortaya çıktığında bu değerlendirmeyi tekrar gözden geçireceğiz.