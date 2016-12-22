Nokia patentleri sebebiyle Apple’a dava açtı

Şirket Apple’ın 32 patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, Almanya ve ABD’de Apple’a karşı, yaygın olarak kullanılan H.264 video codec dahil olmak üzere toplam 32 patentini ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı.

Almanya’daki Dusseldorf, Mannheim ve Münih’teki Bölgesel Mahkemelere ve Teksas Doğu Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine sunulan patent ihlali davaları, görüntüler, kullanıcı arayüzleri, yazılımlar, antenler, yonga setleri ve Nokia video kodlaması ile ilgili patentleri kapsıyor.

Şirket bir basın açıklamasında, Nokia’nın diğer yargı bölgelerinde yeni davalar açmayı planladığını da söyledi.

Çarşamba günü Teksas’ta açılan dava kapsamında Nokia’nın şikayetine göre Apple, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından onaylanan, H.264 Gelişmiş Video Kodlama standardını izinsiz şekilde kullanıyor. Aynı bölgede açılan ikinci bir dava ise diğer çeşitli teknolojileri kapsıyor.

Nokia’nın şikayetinde H.264 video codec bileşenini kullanan Apple ürünleri içinde iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Mac cihazlar ve Apple TV bulunuyor.

Nokia’nın avukatları; “Apple’a sağladığı tüm avantajlara rağmen şirket makul şartlarla Nokia’nın H.264 patentlerini lisanslamayı kabul etmeyi reddetti” açıklamasını yaptılar. Açıklama içinde düzinelerce şirketin Nokia’nın ürünlerini kullanmak için lisanslama yaptığını ancak Apple’ın, Nokia’nın telif ücretlerini ödemeyi reddettiği belirtiliyor.

Apple, davalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.