Nokia, IBM ve AT&T daha güvenli bir Nesnelerin İnterneti için güçlerini birleştirdi

Grup, güvenlik zaafiyetlerini araştıracak, tüketicileri ve işletmeleri kendilerini nasıl savunacakları konusunda eğitecek.

Başta Nokia ve AT&T olmak üzere güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki büyük oyuncular, IoT’yi pek çok alanda güvensiz kılan sorunları çözmek için işbirliği yapıyor. IoT Cybersecurity Alliance adıyla kurulan ittifakta IBM, Symantec, Palo Alto Networks ve mobil güvenlik şirkti Trustonic bulunuyor. Araştırma yaparak hem son kullanıcıları hem de şirketleri bilgilendireceklerini açıklayan grup, ayrıca standart ve politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak.

IoT teknolojileri şekillenmeye devam ederken, çeşitli alanlarda yeni güvenlik zaafiyetleri oluşuyor. Tüketicilere ait cihazlar geçtiğimiz yıl DDoS saldırılarında oynadıkları rol nedeniyle gündemden düşmüyor. Güvenliği sağlanamamız TV kutuları ya da DVR’ların botnet’e dönüşmesinin yankıları sürüyor. Ancak zayıflıklar potansiyel olarak çok daha geniş ve yaygın bir ekosistemde görülüyor. Grubun ilk açıklamasına göre ağ şebekelerinden buluta ve uygulama katmanlarına kadar her noktada güvenlik açığı bulunuyor.

AT&T, son üç yılda IoT cihazlarını zayıf yönleriyle tarayan saldırganların yüzde 3 binden fazla bir artış tespit ettiğini belirtti. Dahası, pek çok şirket kendi cihazlarının güvenliğinden emin olamıyor. Pund-IT Analisti Charles King, konuyla ilgili “Hacker’ların ilgisi ve son kullanıcının endişesi bir araya gelince, Nesneletin İnterneti için kurgulanan parlak gelecek suya düşebilir” yorumunu yaptı.

Kurulan ittifak, tüm bu alanlarda ve bağlantılı otomobiller, sağlık hizmetleri, endüstriyel IoT ve akıllı şehirler gibi büyük IOT kullanım örneklerinde ortaklaşa araştırma yapmayı planlıyor. Endüstriyel IoT’ye odaklanan çalışma grubunun gayretleri bakalım nasıl sonuç verecek?