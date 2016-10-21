Nintendo Switch ile tanışın

Nintendo Switch özellikleri, çıkış tarihi, ilk oyunlar ve öne çıkan detaylar.

Nintendo, yeni oyun konsolu Switch’i duyurdu. Mobilite özelliklerine de sahip olan aygıt, istenilen her yerde açılıp oyun oynanabilmesine olanak tanıdığı gibi, TV’ye de takılabiliyor. Bu sayede konsolun hayatın her anında aktif olarak kullanımı hedeflenmiş durumda.

Daha önce tanıtılan Wii U ve 3DS modelleri, oyunların iki ayrı platform için ayrı ayrı geliştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkarıyordu; Nintendo Switch’te tüm oyunlar tek bir konsol için üretilecek, böylelikle geliştiriciler açısından hem zamandan tasarruf söz konusu olacak, hem de Nintendo yapımları tek çatı altına toplanacak.

Geliştirilecek Nintendo Switch oyunlarının kullanıcı tarafından taşınabilir formda olacağı kaydedildi. DS benzeri bir kartuş sistemi ile gelinecek. Öte yandan ilk oyunlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Haberin devamında izleyebileceğiniz videodaki konsol tanıtımında The Elder Scrolls V: Skyrim, NBA 2K17, Splatoon ve elbette Mario gibi yapımlardan sahneler görünüyor. Ayrıca 2017 ortalarına doğru Pokemon ve Sonic gibi ikonik Nintendo yapımları da platforma gelecek.

Tasarım açısından Nintendo Wii U kontrolörü, Sony PS Vita ve Nvidia Shield oyun tabletinden izler fark edilse de Nintendo’nun ilginç bir iş çıkardığı görüşü hakim.

Yeni oyun aygıtı için satışlar ise hemen başlamıyor; Nintendo Switch’in 2017 Mart ayında satışa sunulacağı belirtildi. Nintendo, taşınabilir oyun sistemlerinde başarılı bir marka, Game Boy gibi modelleriyle 90’larda adeta fenomendi. Ancak sonraki yıllarda geliştirdiği konsollar kendi ülkesi Japonya ve ABD’de ilgi görmesine karşın küresel pazarlar açısından beklentilerin altında satış rakamları yakaladı. Bu yönüyle şirketin taşınabilir konsola odaklanmış olması mantıklı görünüyor.