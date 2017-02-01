Nexus 6 ve Nexus 9 kullanıcılarına kötü haber

2014 yılına ait cihazlar Android Nougat 7.1.2 sürümünü alamayacak.

Birçok Android telefonu Nougat’ın ilk tadını bekliyor olsa da Google bu yeni sürümü sadece Android’in en yeni Nexus ve Pixel cihazları için öne çıkartacak.

Android Beta Programında yer alan kullanıcılar için yayınlanan son sürüm, Google’ın blog açıklamasına göre “geliştirmeler üzerine yoğunlaşan bir bakım sürümü, bu nedenle bir takım hata düzeltmelerini ve optimizasyonlarını ve operatörler için az sayıda geliştirmeyi içeriyor.” Belli bir hata yüzünden sürekli sorun yaşamıyorsanız, günlük kullanımınızda herhangi bir farklılık göremeyeceğiniz anlamına geliyor.

Şu anda yalnızca beta sürümü sunulan versiyonun birkaç ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Android Nougat’ın 7.1.2 sürümünün Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P ve Nexus için kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak Nexus 6 veya Nexus 9’a sahipseniz hiç şansınız yok. Motorola ve HTC tarafından piyasaya sürülen 2014 model Nexus 6 ve Nexus 9 önceki Nougat güncellemelerinde yer alıyordu ancak bu yeni sürüme dahil edilmediler. Googleresmen bir açıklama yapmamış olsa da bu cihazlar için yazılım güncellemeleri yolun sonuna gelmiş görünüyor.

Açıkçası beklenenden daha erken oluyor ancak Google’ın 2014 model Nexus 6 ve Nexus 9 cihazlarını desteklemeyi bırakması kaçınılmazdı. Google, 2015’te Marshmallow’un piyasaya sürülmesinden önce Nexus cihazları için güncellenmiş güvenlik çabalarını açıkladığında “en az iki yıl boyunca önemli güncellemeleri almaya devam edeceklerini” söylemişti.