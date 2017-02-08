Nesnelerin İnterneti pazarı büyüyor ama kim ne kadar harcıyor?

Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bağlı cihazların bu yıl sonuna kadar üçte bir oranında artması bekleniyor, ancak bunların büyük çoğunluğu akıllı TV’ler ya da araç içi aygıtlar gibi tanıdık cihazlardan oluşuyor.

Gartner raporuna göre 2017 yılı sonuna kadar kullanımda olan IoT cihazı sayısı 8,4 milyara ulaşacak ve bu yüzde 31’lik bir artış anlamına gelecek. Geçtiğimiz yıla oranla hızlanma görülürken, bu istikrarın 2020’ye kadar sürmesi ve üç yıl sonra 20 milyardan fazla internete bağlı akıllı cihaz olması bekleniyor.

Bu yıl kullanımda olan cihazların üçte ikisine yakını ise tüketiciye yönelik olarak elektronik aygıtlardan oluşuyor. Akıllı evin bir parçası olan sensörler ve akıllı kapı kilidi ya da aydınlatma ürünleri emekleme döneminde olsalar da Nesnelerin İnterneti’ni ana akım kullanıcıya açmaları açısından önem taşıyor.

Kurumsal ölçekte ise IoT benzer bir büyüme hızıyla devam ediyor. Üretim ve sağlık gibi dikey endüstrilerde sektöre özgü ihtiyaçlar için 1,6 milyondan fazla IoT cihazı kullanılıyor. Önümüzdeki yıl ise aydınlatma, ısıtma ve güvenlik gibi sektörler arası kullanım senaryolarının başı çekmesi bekleniyor.

Cihaz sayısı açısından son kullanıcılar çoğunlukta olsa da, yapılan harcamalarda pazarın açıkça işletmeleri hedeflediği görülebiliyor; bu yıl şirketlerin 964 milyar dolar IoT yatırımı yapması bekleniyor. Son kullanıcılar ise internete bağlı cihazlara 725 milyar dolar harcayacak.

Çin’den daha ekonomik ürünler sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde IoT daha da büyüyebilir. Çin elektrik hizmetleri, tedarikçileri arasında rekabetçi teklif verme yoluyla akıllı sayaç gibi aygıtların maliyetini düşürmek için şaşırtıcı derecede iyi bir iş çıkardı. Çinli işletmelerin burada edindiği bilgi birikimi, Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da IoT’nin ivmelenmesini sağlayacak düşük maliyetli ürünler dalgasına yol açabilir.