Moto G5 ve G5 Plus modelleri tanıtıldı

Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2017’de Lenovo, Moto G5 ve G5 Plus modellerini tanıttı.

Lenovo’nun yeni tanıttığı Moto G5 ve G5 Plus sırasıyla 5 ve 5.2 inç büyüklüğünde 1080×1920 çözünürlüğe sahip iki yeni model olarak karşımıza çıkıyor. Her iki cihazda da bulunan Home butonu aynı zamanda parmak izi sensörü içeriyor. Cihazların ikisi detümüyle metal bir kasaya sahip ve suya dayanıklı olarak üretilmiş.

İki cihazda donanım ve tasarım olarak bazı farklılıklar bulunuyor. G5 modeli Snapdragon 430 işlemcisi ile çalışırken, kamera olarak 13 MP f/2.0 tercih edilmiş. G5 Plus modeli Snapdragon 625 işlemcisi ile çalışıyor kamerası 12 MP çözünürlük ile G5’in gerisinde kalmış gibi görünüyor ancak f/1.7‘lik merceği ile çok daha düşük ışıklarda kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Her iki cihaz da 5MP’lik ön kameraya ve hızlı sarj özelliğine sahip.

Moto G5’in 2GB RAM ile 16 GB dahili hafıza ve 3GB RAM ile 32GB dahili hafızası bulunan farklı modelleri tüketicilere sunulacak. Moto G5 Plus modelinde ise piyasaya sunulacak olan bölgelere göre Moto G5’teki gibi 2 GB ve 3GB RAM seçeneklerinin yanında 4GB RAM opsiyonu da bulunacak. Moto G5’in dahili depolama seçenekleri ise 16 GB, 32 GB ve 64 GB olarak belirlenmiş. Batarya olarak ise Moto G5’in bataryası 2800 mAh gücünde ve değiştirilebilir şekilde tasarlanmış. Moto G5 Plus’ın bataryası ise 3000 mAh gücünde.

Her iki telefon da Mart ayında piyasaya çıkacak. Moto G5 210 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Moto G5 Plus ise 230 dolar fiyatla ile piyasaya sürülecek.