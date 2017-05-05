Microsoft’tan ilgi çekici etkinlik geliyor

Microsoft, 23 Mayıs’ta Şangay’da bir etkinlik düzenleyecek.

Microsoft düzenleyeceği etkinlikte, dünyada gelecekte neler olacağını göstereceklerini söyledi. Bu etkinlik 23 Mayıs’ta Şangay’da gerçekleşecek ancak Microsoft, etkinlik hakkında başka bilgi vermedi.

Gerçekleşecek etkinliğin donanım ile alakalı olduğuna dair ipuçları var. Microsoft’un cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı ve Surface’ın yaratıcısı olan Panos Panay, Twitter üzerinden paylaştığı tweetinde #Surface’ı kullanmasından ve Şangay’da görüşürüz demesinden Microsoft’un Şangay’da Surface Pro 5’i tanıtabileceği ihtimali güçleniyor.

Yeni Surface Pro 5’in önceki modellerle arasında büyük farklılık olmayacak. İddialara göre yeni cihazda işlemci olarak Intel Kaby Lake’e geçilmesinin dışında göze çarpacak bir yenilik bulunmayacak. Microsoft’un hafta içerisinde tanıtmış olduğu Surface Laptop’un ardından bu etkinlik ile Microsoft’un kişisel bilgisayar pazarında daha aktif olduğu göze çarpıyor. Ancak bu Microsoft’un pek çok açıdan planlı hareket etmesini gerektiren bir süreç zira Microsoft, Apple gibi sadece kendi cihazları için yazılım geliştirmiyor. Bu sebeple donanım üretcisi iş ortakları ile ilişkileri zedelemeyecek dengeli bir stratejiye sahip olması lazım.

Bakalım 23 Mayıs’ta Microsoft’un şapkasından nasıl bir gelecek çıkacak.