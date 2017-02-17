Microsoft bu hafta sonu çok oyunculu modları ücretsiz yaptı

Xbox One ve Xbox 360 oyun konsolu sahipleri, bu hafta sonu çok oyunculu (multiplayer) moda geçmek için ek ücret ödemek zorunda kalmayacak.

Bir zamanlar herhangi bir oyunda online özelliğin olması, MMORPG türü yapımlar haricinde ücretsiz oynanışı beraberinde getirirdi. Ne var ki oyunların birer yazılım değil, adeta birer hizmet olarak sunulduğu günümüzde Microsoft ve Sony konsol sahiplerinden online oynanış modları için aylık abonelik ücreti talep ediyor. Bu sistem o kadar tuttu ki; bugüne kadar online servisleri ücretsiz sunan Nintendo bile yeni konsolu Switch’te aylık tarifeye geçmeye hazırlanıyor.

Hal böyleyken, çok oyunculu modların ücretsiz kullanıldığı dönemler çölde bir vaha etkisi yapıyor. Bu aynı zamanda şirketler için de kendi servislerini öne çıkarma imkanı demek oluyor. Microsoft da 16-19 Şubat tarihleri arasında Xbox Live için Gold hesabı olmayanlar için de tüm oyunlarda çok oyunculu modları ücretsiz hale getiriyor.

Üstelik online oynanışta büyük ilgi gören iki hit oyun; Rocket League ve NBA 2K17 de bu dönem aralığında Xbox One sahipleri tarafından ücretsiz olarak indirilip tecrübe edilebiliyor. Dört gün sürecek etkinliğin dünyanın dört bir yanında aktif olacağı belirtilirken, katılımın bir hayli yoğun olması bekleniyor.