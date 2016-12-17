Mevcut işlemcinizi AMD Ryzen ile kıyaslayın

Yapmanız gereken tüm işlemleri adım adım anlatıyoruz. Üstelik denemesi bedava.

AMD’nin son işlemcisi Ryzen namlunun ucunda ve işlemci dünyasında ortalığı ateşe vermek için hazır bekliyor. AMD Ryzen’i tanıtırken kullandığı Blender kaynak kodlarını da dün yayınladı ve isteyen herkes bu kodları kullanarak mevcut işlemcisi ile AMD Ryzen arasındaki güç farkını kendisi görebilir.

İşte bunun yöntemini size adım adım anlatacağız. Bakalım mevcut bilgisayarınızın işlemcisi Ryzen’a göre ne kadar performanslı.

1. Adım: Blender’ı indirin ve yükleyin

İlk olarak ücretsiz Blender uygulamasını indirmeniz lazım.

Öncelikle, işletim sisteminiz için Blender’ın uygun sürümünü www.blender.org/download adresinden indirin. Bu, açık kaynaklı uygulama Tears of Steel filminde gördüğümüz gibi muhteşem sonuçlar üretebilen popüler ve ücretsiz bir render aracı. AMD’nin demoda kullandığı sürüm, Windows 10 64-bit için 2.78a. Blender güncellemeleri performans farklılıklarına neden olabilir, bu nedenle aynı sürümü kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

OS X ve Linux hayranları için bir not: Blender işletim sistemine oldukça bağlı bir uygulama ve farklı sistemler üzerinde daha hızlı veya daha yavaş performans gösterebilirz. Bu yine de iyi bir şey. Farklı bir işletim sisteminin CPU yapılandırmasında iyi sonuçlar elde ederseniz sisteminiz ile övünme şansınız olur.

Ancak AMD’nin yaptığı testler ile kıyaslama yapmak istiyorsanız Windows 10 64 bit sürümünü çalıştırmanız gerekecek zira Windows 8 ve Windows 7’deki Blender sonuçları uyuşmuyor.

2. Adım: Kaynak dosyayı AMD’den indirin

Blender indirilip, kurulduktan sonra, http://download.amd.com/demo/RyzenGraphic_27.blend adresinde bulunan AMD kaynak dosyasına ihtiyacınız olacak.

İsteğe Bağlı Adım: Bilgisayarınızı hazırlayın

Eğer detaylar ile uğraşmak istemiyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Ancak farklı testlerde dengeli sonuçlar elde etmek istiyorsanız öncelikle bilgisayarınızın ağ bağlantılarını kesmeli veya kapatmalısınız. Makinenizi yeniden başlatmanız da gerekir.

Denemelere başlamadan önce herhangi bir anti-virüs programı kullanıyorsanız geçici olarak duraklatabilirsiniz.

İşin doğrusu bu gibi detaylara dalmanıza gerek yok, sadece test çılgınları için bir kaç tavsiye verdik.

3. Adım: AMD projesini açın

Teste başlamak için, indirdiğiniz RyzenGraphic_27.blend dosyasını çift tıklayın. İşletim Sistemi .Blend uzantılı dosyanın Blender ile ilişkili olduğu varsayarak, Blender’ı başlatmalı ve dosyayı açmalıdır. Aksi takdirde, Blender’ı başlatıp File > Open’ı seçin ve RyzenGraphic_27.Blend dosyasını açın.

4. Adım: İşleme örnekleme boyutunu (sample size) kontrol edin

Başlat butonuna basmaya hazırsınız ancak devam etmeden önce kontrol etmeniz gereken en son şey render örnekleme boyutudur (sample size). Dosyayı son gün içinde indirdiyseniz, varsayılan olarak 150 örnekleme boyutunda olmalıdır.

Örnekleme boyutu üzerinde çok fazla kafa karışıklığı oldu çünkü AMD demoyu 3.4GHz’de iki farklı ayarla iki kere gerçekleştirdi.

PCPer.com tarafından videoya kaydedilen ilk test basın ve analistler için yapıldı. Örneklemin boyutu 100’dü ve tamamlanması 24 saniye sürdü. AMD yetkilileri bunun sabırsız basın mensupları için süreyi kıslatmak adına yapıldığını belirttiler.

AMD’nin Ryzen’in açılışında yaptığı genel demo ise 150 örnekleme boyutunu kullandı ve 36 saniye aldı. Sonuçları ve örnekleme sayısını Cuma sabahı itibariyle AMD ile doğruladık. AMD yetkilisi de başlangıçta test dosyasını 100 örnekleme boyutuyla çıkardığını, ancak o zamandan beri 150’ye yükselttiğini belirtti. Kısacası sample size alanının 150’ye ayarlandığından emin olun.

5. Adım: Hadi başlayalım!

Artık başlamaya hazırsın. Render Menüsünü açarak Render Image seçeneğine tıklayabilir veya sadece F12 tuşuna basabilirsiniz. (Üzgünüz, MacBook Pro Touch Bar kullanıcılarının bu düğmeyi bulmalarına yardım edemiyoruz.) Blender’ın hesaplama süresini tamamlaması bilgisayarınızın işlemcisi, saat frekans hızı, çekirdek sayısı gibi etkenlere göre değişiklik gösterecektir.

6. Adım: Sonuçların yorumlanması

Bilgisayarınızın performansını nasıl anlayacaksınız? Ryzen’in Windows 10’da 150 örnekleme boyutu için 36 saniyede hesapları tamamladığınız biliyoruz. Aynı test ayarlarında Intel sekiz çekirdekli Core i7-6900K işlemcisi bu değerin biraz gerisinde kaldı. Bu yazıyı hazırladığımız Windows 8.1 çalıştıran sekiz çekirdekli Xeon E5-2687W bilgisayarda ise işlemler 49 saniye sürdü.

Ancak bu test sonuçlarını Ryzen’in nihai performans değeri olarak görmemek lazım. Ryzen elimize geçtiğinide çok daha kapsamlı testler yapacağız.

Artık Ryzen’in performansına göre kendi bilgisayarınızın gücü hakkında en azından bir fikir sahibi oldunuz demektir. Eğer aradaki fark gerçekten çok fazla ise yapmanız gereken şimdiden para biriktirmeye başlamak olmalı.