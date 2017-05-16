Meizu’nun 2018 planları hakkında ilginç iddia

Meizu’nun 2018’de çerçevesiz bir akıllı telefonu piyasaya süreceği söyleniyor.

Apple’ın bu yılın ilerleyen aylarında, iPhone 8 olarak, piyasaya çıkması beklenen 10. yıl modeli için olası bir radikal tasarımla ilgili tonlarca söylenti bulunuyor. Ve bu söylentiler arasında yeni telefonun çerçevesiz ekran ile geleceği söylentisi kulaktan kulağa yayılıyor. Ancak diğer şirketler de benzer tasarıma sahip akıllı telefonları tanıtmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Yakın zamanda yayınlanan konsept tasarımlar arasında Meizu’nun çerçevesiz akıllı telefon planları bulunuyor ancak en son söylentilere göre cihazın bu yıl içerisinde gelmeyecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda, Meizu’nun başkanı Jack Wong, böyle bir telefonun planlarının olabileceğini ima etti ancak şirket, 2017’de yeniden yapılanma sürecine girdiği için şirketin bu konudan daha başka öncelikleri bulunuyor. Bununla birlikte, 2018’de Meizu’nun 15. yılını kutlaması sebebiyle kaynaklar, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin tasarlayabileceği çerçevesiz tasarımlı bir akıllı telefonun piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.

Meizu’dan gelmesi muhtemel çerçevesiz telefonunun Qualcomm işlemci kullanması ve 580 dolar veya daha yüksek bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Meizu’nun yeni modelinin, Xiaomi Mi Mix’e kıyasla daha iyi bir ekran-kasa oranına sahip olabileceği de belirtiliyor. Ayrıca yeni telefonun metal yerine seramik kasaya sahip olacağına da inanılıyor. Ancak, bunların hepsi Meizu bu iddiaları resmen teyit edene kadar söylenti olarak kalacak.