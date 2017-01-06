Mega-pahalı oyun notebook’u Acer Predator 21 X

CES 2017’de lanse edilen Acer Predator 21 X açıklanan fiyat etiketi ile şaşırttı.

Oyuncular için notebook kullanımı ayrı bir boyut. Stabil bir şekilde sürekli aynı atmosferde (büyük olasılıkla duvar ve masanın olmazsa olmaz olduğu) yani masaüstü PC’lerde oynanan yapımlar kimileri için mutlak alternatifleri gerekli kılabiliyor. Örneğin sırt çantasında taşınabilen, istenilen yerde oyunu yüksek performansta sunan notebook’lar bu noktada öne çıkıyor. Ayrım noktası ise ‘segmentin’ mütevazı olmaktan son derece uzak fiyat etiketleri ile karşınıza çıkabilmesi. Hatta Acer Predator 21 X gibi uç örnekler de söz konusu…

CES 2017 kapsamında lanse edilen Acer Predator 21 X son derece çarpıcı bir oyun notebook’u. Kendi sınıfı adına bir ilk, çünkü 21 inçlik kavisli ekranla geliyor. Üstelik sunduğu çözünürlük değeri de 2560 x 1440 piksel seviyesinde. Bu kadarı bile fiyat etiketi hakkında fikir edinilmesi için yeterli, ancak dahası da var…

Oyun notebook’u 7. Nesil Intel Core i7 işlemciler, Nvidia GeForce GTX 1080 grafikler, 64 GB DDR4-2400 RAM, HDD + SSD, soğutma için 5 adet fan, 9 ısı borusu, 4 adet hoparlör, 2 adet subwoofer gibi akıl almaz bir konfigürasyonla oyun meraklılarını selamlıyor. Peki ya fiyatı dediğinizi duyar gibiyiz…

Acer Predator 21 X ABD pazarı için Şubat ayı itibarıyla satışa sunuluyor. Açıklanan fiyat etiketi ise 9000 Amerikan Doları. Avrupa pazarıyla yıl sonuna doğru buluşacak…

Acer Predator 21 X Genel Özellikler